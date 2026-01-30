Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260130/lidery-uzbekistana-turtsii-podtverdili-kurs-rasshirenie-vsestoronnego-partnerstva-55359793.html
Лидеры Узбекистана и Турции подтвердили курс на расширение всестороннего партнерства
Лидеры Узбекистана и Турции подтвердили курс на расширение всестороннего партнерства
Sputnik Узбекистан
В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась встреча глав Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.
2026-01-30T09:35+0500
2026-01-30T10:05+0500
турция
реджеп тайип эрдоган
шавкат мирзиёев
сотрудничество
турция
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55355976_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d155ccd70bfe1511c7b8c856670d7404.jpg
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, с акцентом на политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера. В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась встреча глав Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.В начале беседы лидеры двух стран тепло поздравили друг друга с наступающим священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан.Стороны отметили высокую динамику и активный диалог на всех уровнях, а также приветствовали плодотворные итоги состоявшегося недавно заседания группы стратегического планирования в формате "4+4".Лидеры государств подчеркнули необходимость продвижения проектов и программ в области промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты и других приоритетных направлениях.Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия в области обороны и безопасности, включая совместные усилия по противодействию киберпреступлениям.
https://uz.sputniknews.ru/20260129/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-turtsiyu-55348419.html
турция
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55355976_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_a51e50be2637ddbf0c4c42da0c4ae361.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
турция узбекистан сотрудничество эрдоган мирзиёев анкара
турция узбекистан сотрудничество эрдоган мирзиёев анкара

Лидеры Узбекистана и Турции подтвердили курс на расширение всестороннего партнерства

09:35 30.01.2026 (обновлено: 10:05 30.01.2026)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезиденты Узбекистана и Турции провели в Анкаре встречу в узком формате
Президенты Узбекистана и Турции провели в Анкаре встречу в узком формате - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась встреча глав Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, с акцентом на политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась встреча глав Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.
В начале беседы лидеры двух стран тепло поздравили друг друга с наступающим священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате
Встреча Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2026
Встреча Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Предметно рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — отмечает пресс-служба президента.
Стороны отметили высокую динамику и активный диалог на всех уровнях, а также приветствовали плодотворные итоги состоявшегося недавно заседания группы стратегического планирования в формате "4+4".
"Последовательно растут объемы взаимного товарооборота, количество совместных предприятий, частота авиарейсов между странами. Регулярно проводятся совместные культурные мероприятия", — говорится в сообщении.
Лидеры государств подчеркнули необходимость продвижения проектов и программ в области промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты и других приоритетных направлениях.
Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия в области обороны и безопасности, включая совместные усилия по противодействию киберпреступлениям.
Президент Узбекистана отбыл с официальным визитом в Турцию - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2026
Шавкат Мирзиёев отбыл в Турцию
Вчера, 12:58
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0