Лидеры Узбекистана и Турции подтвердили курс на расширение всестороннего партнерства
В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась встреча глав Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, с акцентом на политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В начале беседы лидеры двух стран тепло поздравили друг друга с наступающим священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан.
Встреча Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате
"Предметно рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — отмечает пресс-служба президента.
Стороны отметили высокую динамику и активный диалог на всех уровнях, а также приветствовали плодотворные итоги состоявшегося недавно заседания группы стратегического планирования в формате "4+4".
"Последовательно растут объемы взаимного товарооборота, количество совместных предприятий, частота авиарейсов между странами. Регулярно проводятся совместные культурные мероприятия", — говорится в сообщении.
Лидеры государств подчеркнули необходимость продвижения проектов и программ в области промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты и других приоритетных направлениях.
Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия в области обороны и безопасности, включая совместные усилия по противодействию киберпреступлениям.
