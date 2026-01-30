https://uz.sputniknews.ru/20260130/ofitsialnyy-predstavitel-mid-rf-mariya-zaxarova-provodit-brifing-pryamaya-translyatsiya-55366479.html
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит брифинг — прямая трансляция
Представитель российского МИД в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр.
2026-01-30T15:10+0500
2026-01-30T15:10+0500
2026-01-30T15:36+0500
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в формате телеконференции проводит еженедельный брифинг для журналистов по текущим вопросам внешней политики. Представитель российского внешнеполитического ведомства в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ, направленные в кол-центр.На брифингах Мария Захарова комментирует актуальные международные события, внешнеполитическую повестку и отношения России с другими странами, оценивает действия государств, объясняет позицию МИД по ключевым вопросам, включая конфликт вокруг Украины, безопасность, международные организации и переговорные процессы. В целом традиционные брифинги Захаровой — это площадка для официального комментирования внешнеполитических событий с позиций российского Министерства иностранных дел и ответов на вопросы журналистов о международной обстановке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит брифинг — прямая трансляция
15:10 30.01.2026 (обновлено: 15:36 30.01.2026)
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в формате телеконференции проводит еженедельный брифинг для журналистов по текущим вопросам внешней политики.
Представитель российского внешнеполитического ведомства в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ, направленные в кол-центр.
На брифингах Мария Захарова комментирует актуальные международные события, внешнеполитическую повестку и отношения России с другими странами, оценивает действия государств, объясняет позицию МИД по ключевым вопросам, включая конфликт вокруг Украины, безопасность, международные организации и переговорные процессы.
В целом традиционные брифинги Захаровой — это площадка для официального комментирования внешнеполитических событий с позиций российского Министерства иностранных дел и ответов на вопросы журналистов о международной обстановке.