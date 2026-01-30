https://uz.sputniknews.ru/20260130/rossiya-soglasilas-vozderjatsya-ot-udarov-po-ukraine-do-1-fevralya-55380666.html
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Sputnik Узбекистан
Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
2026-01-30T15:54+0500
2026-01-30T15:54+0500
2026-01-30T15:55+0500
россия
украина
дональд трамп
дмитрий песков
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48580052_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_0de17bffd7634fded420e46fc9b03dfa.jpg
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Россия согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине. Песков также отметил, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться. По словам представителя Кремля, президент России ответил на инициативу Зеленского приглашением в Москву.Комментируя заявление Киева о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков подчеркнул, что динамика на фронте говорит сама за себя.В Абу-Даби 23-24 января прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48580052_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_891a82bca1b0c861b4b83186ee212437.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
трамп россия украина сша путин зеленский
трамп россия украина сша путин зеленский
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
15:54 30.01.2026 (обновлено: 15:55 30.01.2026)
Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Россия согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
"Президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров, — рассказал Песков.
Песков также отметил, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться. По словам представителя Кремля, президент России ответил на инициативу Зеленского приглашением в Москву.
"О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Вот здесь очень важно это помнить", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.
Комментируя заявление Киева о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков подчеркнул, что динамика на фронте говорит сама за себя.
В Абу-Даби 23-24 января прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.