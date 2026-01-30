https://uz.sputniknews.ru/20260130/rossiya-soglasilas-vozderjatsya-ot-udarov-po-ukraine-do-1-fevralya-55380666.html

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Sputnik Узбекистан

Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.

2026-01-30T15:54+0500

2026-01-30T15:54+0500

2026-01-30T15:55+0500

россия

украина

дональд трамп

дмитрий песков

спецоперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48580052_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_0de17bffd7634fded420e46fc9b03dfa.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Россия согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее американский лидер выдвинул утверждение, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине. Песков также отметил, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться. По словам представителя Кремля, президент России ответил на инициативу Зеленского приглашением в Москву.Комментируя заявление Киева о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков подчеркнул, что динамика на фронте говорит сама за себя.В Абу-Даби 23-24 января прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

трамп россия украина сша путин зеленский