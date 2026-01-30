Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации

https://uz.sputniknews.ru/20260130/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-naselennyx-punktov-v-zone-provedeniya-spetsoperatsii-55378188.html
Под контроль ВС РФ перешли Бересток в ДНР и Речное и Терноватое в Запорожской области.
14:36 30.01.2026 (обновлено: 15:35 30.01.2026)
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
Бойцы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
За неделю в зоне ответственности российской группировки войск ВСУ потеряли более 1 020 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства. Уничтожены 98 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
В Минобороны также сообщили об освобождении ВС РФ населенного пункта Терноватое Запорожской области.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области", — говорится в сообщении.
Подразделения российской группировки за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
В зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2 315 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.
Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное в Запорожской области.
"В течение суток взят под контроль населенный пункт Речное Запорожской области", — говорится в сводке военного ведомства.
По данным военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли до 315 военных, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада материальных средств.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ.