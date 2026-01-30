https://uz.sputniknews.ru/20260130/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-naselennyx-punktov-v-zone-provedeniya-spetsoperatsii-55378188.html

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации

Под контроль ВС РФ перешли Бересток в ДНР и Речное и Терноватое в Запорожской области.

2026-01-30T14:36+0500

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности российской группировки войск ВСУ потеряли более 1 020 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства. Уничтожены 98 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.В Минобороны также сообщили об освобождении ВС РФ населенного пункта Терноватое Запорожской области.Подразделения российской группировки за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.В зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2 315 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Речное в Запорожской области.По данным военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли до 315 военных, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада материальных средств.В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ.

