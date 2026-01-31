https://uz.sputniknews.ru/20260131/samarkand-stal-ploschadkoy-uzbeksko-kitayskogo-simpoziuma-arxeologov-55400393.html
Самарканд стал площадкой узбекско-китайского симпозиума археологов
В Самарканде прошел узбекско-китайский симпозиум археологов с участием более 70 ученых. Участники обсудили итоги совместных исследований, планы по изучению древней Согдианы, стажировки специалистов и подписали меморандум о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Малика Абайдулина. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand прошел симпозиум археологов из Узбекистана и Китая. В мероприятии приняли участие более 70 ученых из обеих стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Во время встречи специалисты обсудили результаты совместных исследований и наметили планы на будущее.Ученый отметил, что совместные исследования в Самарканде с китайскими археологами пока не проводились, но в рамках симпозиума удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве.Он добавил, что в конце 2025 года было подписано соглашение между Самаркандским археологическим институтом имени Яхё Гулямова и кафедрой археологии и музееведения Пекинского государственного университета о реализации проекта "Погребальные обряды в древней Согдиане в период позднего бронзового и раннего железного веков". Археологические раскопки планируются не только в Самарканде, но и в Бухарской и Навоийской областях.Помимо Китая, Самарканд сотрудничает с научными центрами 13 стран. К примеру, с 2024 года ведутся совместные раскопки с государственным Эрмитажем России на археологическом памятнике Пайкенд в Каракульском районе Бухары. Полевые работы там продолжаются с апреля по сентябрь, их завершение планируется к 2029 году.Во время симпозиума представители администрации региона предложили китайским археологам исследовать городище Афросиаб. Однако, по словам Раджабова, Самарканд в этом вопросе активно сотрудничает с французскими специалистами. Он также добавил, что китайских археологов больше интересуют памятники античного периода, чем средневековья.В ходе симпозиума участники также обсудили опыт стажировок самаркандских ученых в Китае. Руководитель отдела современных методов археологических исследований Самаркандского института археологии Ниёз Рашидов рассказал о своей поездке в Сиань с 26 декабря 2025 года по 23 января 2026 года, а именно в Школу культурного наследия Северо-Западного университета. В течение месяца он детально изучил работу лаборатории физической антропологии университета, участвовал в научных встречах, проводил совместные исследования и презентации по археологии и антропологии Узбекистана.С 2023 года стажировку в Китае прошли 13 специалистов Самаркандского института археологии. Симпозиум подтвердил необходимость продолжения этих программ.По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Самаркандским институтом археологии и Институтом археологии Академии социальных наук Китая.
