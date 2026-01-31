https://uz.sputniknews.ru/20260131/sovet-eek-opredelil-kakuyu-bytovuyu-texniku-budut-otslejivat-v-eaes-55369069.html

Совет ЕЭК определил, какую бытовую технику будут отслеживать в ЕАЭС

Совет ЕЭК определил, какую бытовую технику будут отслеживать в ЕАЭС

2026-01-31

Sputnik Узбекистан

Система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего союза.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень бытовой техники, на ввоз которой на территорию Евразийского экономического союза с 1 сентября будет распространяться механизм прослеживаемости товаров. Соответствующее решение опубликовано на правовом портале ЕАЭС. С этой даты на постоянной основе будут прослеживаться: В ЕЭК отметили, что система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза, а потребителям это гарантирует качество и безопасность приобретаемой продукции.

