Совет ЕЭК определил, какую бытовую технику будут отслеживать в ЕАЭС
бытовая техника
еаэс
еэк
безопасность
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень бытовой техники, на ввоз которой на территорию Евразийского экономического союза с 1 сентября будет распространяться механизм прослеживаемости товаров. Соответствующее решение опубликовано на правовом портале ЕАЭС. С этой даты на постоянной основе будут прослеживаться: В ЕЭК отметили, что система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза, а потребителям это гарантирует качество и безопасность приобретаемой продукции.
Новости
еэк еаэс бытовая техника
еэк еаэс бытовая техника

13:30 31.01.2026
Система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза, а потребителям это гарантирует качество и безопасность приобретаемой продукции.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень бытовой техники, на ввоз которой на территорию Евразийского экономического союза с 1 сентября будет распространяться механизм прослеживаемости товаров. Соответствующее решение опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

С этой даты на постоянной основе будут прослеживаться:
холодильники и морозильники бытовые;
машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством;
аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение.
В ЕЭК отметили, что система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза, а потребителям это гарантирует качество и безопасность приобретаемой продукции.

"Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым", — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

