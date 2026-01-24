Совет ЕЭК передал проект соглашения об электронной торговле странам ЕАЭС

https://uz.sputniknews.ru/20260124/sovet-eek-proekt-soglasheniya-ob-elektronnoy-torgovle-rassmotrenie-eaes-55233873.html

24.01.2026

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе и направил его в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Соглашение разработано в рамках реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, утвержденной главами правительств стран Союза в 2021 году. Оно направлено в первую очередь на установление общих правил осуществления такого вида торговли на внутреннем рынке.По словам министра, для потребителей это означает единые нормы защиты их прав на уровне не ниже, чем при традиционной торговле, обеспечение информационной безопасности, защиту персональных данных, ограничение спам-рассылок.Как отметили в ЕЭК, создание комплексной правовой среды является важным этапом для предоставления благоприятных условий как для бизнеса, так и для потребителей стран "пятерки". Обеспечение свободы передвижения товаров электронной торговли, а также сопутствующих услуг на рынке Союза дает гражданам доступ к широкому ассортименту качественных товаров из разных регионов и открывает бизнесу новые рынки сбыта.

