Наращивание запасов и добычи: президент поручил повысить эффективность "Узбекнефтегаза"
11:14 31.01.2026 (обновлено: 11:37 31.01.2026)
Узбекнефтегаз планирует обеспечить стабильные объемы добычи газа в 2026-2027 годах
© telegram sputnikuzbekistan/
В 2025 году предприятием добыто 25,2 млрд кубометров газа, а также пробурено 56 новых и отремонтировано 29 скважин. В 2026-2027 годах предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи природного газа, а также реализация более 300 геолого-технических мероприятий.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам повышения эффективности работы крупнейшей газодобывающей компании Узбекистана АО "Узбекнефтегаз". Это вторая встреча главы государства с компанией в этом месяце. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На совещании было отмечено, что в 2025 году предприятием добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа, а также пробурено 56 новых скважин и проведен капитальный ремонт 29 скважин.
Перед компанией поставлены задачи по кардинальному повышению результативности и внедрению современных подходов в отрасли.
"В 2026-2027 годах предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи природного газа, а также реализация более 300 геолого-технических мероприятий", — отметили в пресс-службе.
На презентации представлена информация о приоритетных задачах, которые необходимо решить для достижения указанных показателей.
Особое внимание будет сосредоточено на:
повышении эффективности геологоразведочных и геолого-технических мероприятий;
наращивании запасов и обеспечении стабильности объемов добычи;
совершенствовании порядка проведения закупочных процедур.
Кроме того, предусмотрены меры по созданию цепочки добавленной стоимости за счет глубокой переработки газа, производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, а также финансовому оздоровлению общества и его предприятий.
"В деятельности компании приоритетное внимание будет уделено повышению операционной эффективности, в том числе обеспечению финансовой устойчивости за счет вывода непрофильных активов, прекращения спонсорских платежей и оптимизации расходов", — отмечено на совещании.
К числу приоритетных направлений деятельности общества также отнесены цифровизация производственных процессов и широкое внедрение технологий искусственного интеллекта, усиление системы внутреннего контроля и комплаенса, надзор за движением финансовых активов, а также предотвращение коррупции и конфликта интересов.
Глава государства поручил ответственным лицам выполнить поставленные задач и все запланированные мероприятия на основе точного расчета, а также усилить мониторинг на территориях проведения геологических исследований, внедрить современные технологии контроля и обеспечить безопасность населения.