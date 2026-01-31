Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260131/tsifrovizatsiya-i-ii-prezident-poruchil-povysit-effektivnost-raboty-uzbekneftegaza-55392697.html
Наращивание запасов и добычи: президент поручил повысить эффективность "Узбекнефтегаза"
Наращивание запасов и добычи: президент поручил повысить эффективность "Узбекнефтегаза"
Sputnik Узбекистан
В 2025 году предприятием добыто 25,2 млрд м³ газа, а также пробурено 56 новых скважин и проведен капремонт 29 скважин. В 2026-2027 годах предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи природного газа, а также реализация более 300 геолого-технических мероприятий.
2026-01-31T11:14+0500
2026-01-31T11:37+0500
шавкат мирзиёев
узбекнефтегаз
совещание
презентация
природный газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55390879_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ea403d47935fa0db9375a8f279589ca9.jpg
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам повышения эффективности работы крупнейшей газодобывающей компании Узбекистана АО "Узбекнефтегаз". Это вторая встреча главы государства с компанией в этом месяце. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.На совещании было отмечено, что в 2025 году предприятием добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа, а также пробурено 56 новых скважин и проведен капитальный ремонт 29 скважин.Перед компанией поставлены задачи по кардинальному повышению результативности и внедрению современных подходов в отрасли.На презентации представлена информация о приоритетных задачах, которые необходимо решить для достижения указанных показателей.Особое внимание будет сосредоточено на:Кроме того, предусмотрены меры по созданию цепочки добавленной стоимости за счет глубокой переработки газа, производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, а также финансовому оздоровлению общества и его предприятий.К числу приоритетных направлений деятельности общества также отнесены цифровизация производственных процессов и широкое внедрение технологий искусственного интеллекта, усиление системы внутреннего контроля и комплаенса, надзор за движением финансовых активов, а также предотвращение коррупции и конфликта интересов.Глава государства поручил ответственным лицам выполнить поставленные задач и все запланированные мероприятия на основе точного расчета, а также усилить мониторинг на территориях проведения геологических исследований, внедрить современные технологии контроля и обеспечить безопасность населения.
https://uz.sputniknews.ru/20260113/uvelichit-dobychu-gaza-zagruzit-moschnosti-po-pererabotke-nafty-chto-esche-poruchil-mirziyoev-54762793.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55390879_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_5f165bbc58ed70ca6e96a2857edd9d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент шавкат мирзиёев презентация узбекнефтегаз
президент шавкат мирзиёев презентация узбекнефтегаз

Наращивание запасов и добычи: президент поручил повысить эффективность "Узбекнефтегаза"

11:14 31.01.2026 (обновлено: 11:37 31.01.2026)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкУзбекнефтегаз планирует обеспечить стабильные объемы добычи газа в 2026-2027 годах
Узбекнефтегаз планирует обеспечить стабильные объемы добычи газа в 2026-2027 годах - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2026
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В 2025 году предприятием добыто 25,2 млрд кубометров газа, а также пробурено 56 новых и отремонтировано 29 скважин. В 2026-2027 годах предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи природного газа, а также реализация более 300 геолого-технических мероприятий.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам повышения эффективности работы крупнейшей газодобывающей компании Узбекистана АО "Узбекнефтегаз". Это вторая встреча главы государства с компанией в этом месяце. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На совещании было отмечено, что в 2025 году предприятием добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа, а также пробурено 56 новых скважин и проведен капитальный ремонт 29 скважин.
Перед компанией поставлены задачи по кардинальному повышению результативности и внедрению современных подходов в отрасли.
"В 2026-2027 годах предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи природного газа, а также реализация более 300 геолого-технических мероприятий", — отметили в пресс-службе.
На презентации представлена информация о приоритетных задачах, которые необходимо решить для достижения указанных показателей.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкУзбекнефтегаз планирует обеспечить стабильные объемы добычи газа в 2026-2027 годах
Узбекнефтегаз планирует обеспечить стабильные объемы добычи газа в 2026-2027 годах - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2026
Узбекнефтегаз планирует обеспечить стабильные объемы добычи газа в 2026-2027 годах
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Особое внимание будет сосредоточено на:
повышении эффективности геологоразведочных и геолого-технических мероприятий;
наращивании запасов и обеспечении стабильности объемов добычи;
совершенствовании порядка проведения закупочных процедур.
Кроме того, предусмотрены меры по созданию цепочки добавленной стоимости за счет глубокой переработки газа, производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, а также финансовому оздоровлению общества и его предприятий.
"В деятельности компании приоритетное внимание будет уделено повышению операционной эффективности, в том числе обеспечению финансовой устойчивости за счет вывода непрофильных активов, прекращения спонсорских платежей и оптимизации расходов", — отмечено на совещании.
К числу приоритетных направлений деятельности общества также отнесены цифровизация производственных процессов и широкое внедрение технологий искусственного интеллекта, усиление системы внутреннего контроля и комплаенса, надзор за движением финансовых активов, а также предотвращение коррупции и конфликта интересов.
Глава государства поручил ответственным лицам выполнить поставленные задач и все запланированные мероприятия на основе точного расчета, а также усилить мониторинг на территориях проведения геологических исследований, внедрить современные технологии контроля и обеспечить безопасность населения.
Рассмотрены планы по увеличению добычи природного газа и трансформации отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2026
Увеличить добычу газа, загрузить мощности по переработке нафты: что еще поручил Мирзиёев
13 января, 09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0