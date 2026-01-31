https://uz.sputniknews.ru/20260131/tsifrovizatsiya-i-ii-prezident-poruchil-povysit-effektivnost-raboty-uzbekneftegaza-55392697.html

Наращивание запасов и добычи: президент поручил повысить эффективность "Узбекнефтегаза"

Наращивание запасов и добычи: президент поручил повысить эффективность "Узбекнефтегаза"

Sputnik Узбекистан

В 2025 году предприятием добыто 25,2 млрд м³ газа, а также пробурено 56 новых скважин и проведен капремонт 29 скважин. В 2026-2027 годах предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи природного газа, а также реализация более 300 геолого-технических мероприятий.

2026-01-31T11:14+0500

2026-01-31T11:14+0500

2026-01-31T11:37+0500

шавкат мирзиёев

узбекнефтегаз

совещание

презентация

природный газ

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55390879_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ea403d47935fa0db9375a8f279589ca9.jpg

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам повышения эффективности работы крупнейшей газодобывающей компании Узбекистана АО "Узбекнефтегаз". Это вторая встреча главы государства с компанией в этом месяце. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.На совещании было отмечено, что в 2025 году предприятием добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа, а также пробурено 56 новых скважин и проведен капитальный ремонт 29 скважин.Перед компанией поставлены задачи по кардинальному повышению результативности и внедрению современных подходов в отрасли.На презентации представлена информация о приоритетных задачах, которые необходимо решить для достижения указанных показателей.Особое внимание будет сосредоточено на:Кроме того, предусмотрены меры по созданию цепочки добавленной стоимости за счет глубокой переработки газа, производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, а также финансовому оздоровлению общества и его предприятий.К числу приоритетных направлений деятельности общества также отнесены цифровизация производственных процессов и широкое внедрение технологий искусственного интеллекта, усиление системы внутреннего контроля и комплаенса, надзор за движением финансовых активов, а также предотвращение коррупции и конфликта интересов.Глава государства поручил ответственным лицам выполнить поставленные задач и все запланированные мероприятия на основе точного расчета, а также усилить мониторинг на территориях проведения геологических исследований, внедрить современные технологии контроля и обеспечить безопасность населения.

https://uz.sputniknews.ru/20260113/uvelichit-dobychu-gaza-zagruzit-moschnosti-po-pererabotke-nafty-chto-esche-poruchil-mirziyoev-54762793.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент шавкат мирзиёев презентация узбекнефтегаз