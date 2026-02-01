Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские бойцы освободили Сухецкое в ДНР
Российские бойцы освободили Сухецкое в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр"
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Российская армия освободила Сухецкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области.В результате ВСУ потеряли:
Российские бойцы освободили Сухецкое в ДНР

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Российская армия освободила Сухецкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".
“Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Сухецкое Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области.
В результате ВСУ потеряли:
свыше 375 военнослужащих;
пять боевых бронированных машин;
17 автомобилей;
три артиллерийских орудия;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
