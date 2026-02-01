https://uz.sputniknews.ru/20260201/rossiyskie-boytsy-osvobodili-suxetskoe-v-dnr-55416866.html

Российские бойцы освободили Сухецкое в ДНР

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр"

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Российская армия освободила Сухецкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области.В результате ВСУ потеряли:

