Российские бойцы освободили Сухецкое в ДНР
© РИА НовостиРоссийские военные в зоне спецоперации.
© РИА Новости
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Российская армия освободила Сухецкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
“Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Сухецкое Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области.
В результате ВСУ потеряли:
свыше 375 военнослужащих;
пять боевых бронированных машин;
17 автомобилей;
три артиллерийских орудия;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.