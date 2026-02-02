https://uz.sputniknews.ru/20260202/kakie-produkty-pomogut-pri-prostude-55419584.html
Врач: какие продукты помогут при простуде
2026-02-02T22:01+0500
2026-02-02T22:01+0500
2026-02-02T22:01+0500
Каши на воде, бульон, курица, рыба, творог, овощи, ягоды и фрукты помогут поддержать организм во время простуды, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова.Специалист рекомендует во время простуды необходимо больше заботиться о своем организме: дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости и при необходимости использовать симптоматические препараты.
Каши на воде, бульон, курица, рыба, творог, овощи, ягоды и фрукты помогут поддержать организм во время простуды, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова.
Специалист рекомендует во время простуды необходимо больше заботиться о своем организме: дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости и при необходимости использовать симптоматические препараты.
"Надо понимать, что никакие продукты не направлены на лечение или ускорение выздоровления, но для поддержания организма во время простуды ешьте легкую пищу — каши на воде, бульон, курицу, рыбу, творог, много овощей, ягод и фруктов. Пусть это будут вареные, пареные, запеченные блюда", — пояснил Тяжельников.