Врач: какие продукты помогут при простуде

Во время простуды необходимо проявить о своем организме больше заботы — дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости, и, если нужно — использовать симптоматические препараты

Каши на воде, бульон, курица, рыба, творог, овощи, ягоды и фрукты помогут поддержать организм во время простуды, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова.Специалист рекомендует во время простуды необходимо больше заботиться о своем организме: дать себе время на отдых и восстановление, увлажнять воздух и проветривать помещение, пить много теплой жидкости и при необходимости использовать симптоматические препараты.

