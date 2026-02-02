https://uz.sputniknews.ru/20260202/milankortina-2026-skolko-litsenziy-zavoevala-delegatsiya-uzbekistana--55428862.html
Милан–Кортина-2026: сколько лицензий завоевала делегация Узбекистана
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 4 путевки на зимнюю Олимпиаду Милан–Кортина-2026, сообщает пресс-служба НОК.Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.По итогам квалификационного цикла Олимпийские путевки получили Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш в фигурном катании (пара), Медет Назаров — в слаломе и гигантском слаломе по горнолыжному спорту, а также Даниил Ейбог — в шорт-треке на дистанции 500 метров. Однако, из-за полученной травмы Дмитрий Чигирёв не сможет участвовать в соревнованиях. В связи с этим представители Узбекистана выступят на Олимпийских играх в горнолыжном спорте и шорт-треке, пояснили в пресс-службе.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Сборная Узбекистана завоевала 4 путевки на зимнюю Олимпиаду Милан–Кортина-2026, сообщает
пресс-служба НОК.
“До старта зимних Олимпийских игр Милан–Кортина-2026 остаются считаные дни. Спортсмены Узбекистана завоевали четыре лицензии на участие в одном из самых престижных соревнований года”, — говорится в сообщении.
По итогам квалификационного цикла Олимпийские путевки получили Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш в фигурном катании (пара), Медет Назаров — в слаломе и гигантском слаломе по горнолыжному спорту, а также Даниил Ейбог — в шорт-треке на дистанции 500 метров.
Однако, из-за полученной травмы Дмитрий Чигирёв не сможет участвовать в соревнованиях. В связи с этим представители Узбекистана выступят на Олимпийских играх в горнолыжном спорте и шорт-треке, пояснили в пресс-службе.