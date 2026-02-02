https://uz.sputniknews.ru/20260202/milankortina-2026-skolko-litsenziy-zavoevala-delegatsiya-uzbekistana--55428862.html

Милан–Кортина-2026: сколько лицензий завоевала делегация Узбекистана

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 4 путевки на зимнюю Олимпиаду Милан–Кортина-2026, сообщает пресс-служба НОК.Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.По итогам квалификационного цикла Олимпийские путевки получили Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш в фигурном катании (пара), Медет Назаров — в слаломе и гигантском слаломе по горнолыжному спорту, а также Даниил Ейбог — в шорт-треке на дистанции 500 метров. Однако, из-за полученной травмы Дмитрий Чигирёв не сможет участвовать в соревнованиях. В связи с этим представители Узбекистана выступят на Олимпийских играх в горнолыжном спорте и шорт-треке, пояснили в пресс-службе.

