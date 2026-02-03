Аэропорт Навои выведут из-под управления Uzbekistan Airports
В ходе презентации, представленной президенту Узбекистана, предложено развивать международный аэропорт Навои на основе принципов проектного управления.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о повышении эффективности работы международного аэропорта Навои и трансформации предприятий авиационной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.
Несмотря на то, что основные показатели международного аэропорта Навои в 2025 году выросли по сравнению с 2024 годом, его мощности по обслуживанию воздушных судов, пассажирским и грузовым перевозкам задействованы не полностью.
Также необходимо модернизировать инфраструктуру аэропорта, парк техники, грузовой и пассажирский терминалы, цифровизировать рабочие процессы.
На презентации предложили развивать международный аэропорт Навои на основе принципов проектного управления:
аэропорт выведут из централизованной системы оперативного управления АО "Uzbekistan Airports" и предоставят ему право самостоятельно проводить переговоры и заключать договоры с местными и зарубежными авиакомпаниями по пассажирским и грузовым перевозкам, транзитным и техническим посадкам;
определили задачи по увеличению экспорта авиауслуг за счет направления доходов аэропорта на модернизацию его инфраструктуры, расширение топливных резервуаров, а также налаживание услуг по ремонту и окраске воздушных судов;
Президенту доложили о разработанном бизнес-плане по развитию международного аэропорта Навои.
“Согласно проекту, показатели коммерческой и неавиационной деятельности будут увеличены на 50 процентов, будут налажены регулярные рейсы более чем 25 авиакомпаний, а объем грузопереработки будет доведен до более чем 20 тысяч тонн”, — говорится в сообщении.
Кроме того,
поставлена задача по созданию на территории аэропорта свободной таможенной зоны "порто-франко", специализирующейся на предоставлении технических и коммерческих услуг для воздушных судов;
спецоборудование и запасные части, импортируемые для технического обслуживания воздушных судов, освободят от таможенных пошлин до 1 января 2029 года;
в управление аэропорта передадут расположенную на его территории гостиницу.
Трансформация предприятий гражданской авиации
Главе республики рассказали о комплексных мерах по повышению эффективности работы предприятий и обеспечению их финансовой устойчивости, предусматривающих сокращение расходов, рациональное использование ресурсов и передачу на аутсорсинг услуг, не связанных с основной деятельностью.
Речь шла о необходимости снижения эксплуатационных расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий и использования специализированного транспорта на электрической тяге.
“Принято решение о прекращении с 2026 года финансирования непрофильной деятельности акционерных компаний "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports". Деятельность "Uzbekistan Airports" будет осуществляться на основе 18 приоритетных задач, а "Uzbekistan Airways" — 16”, — говорится в сообщении.
В числе приоритетных задач:
повышение конкурентоспособности предприятий за счет улучшения качества услуг;
внедрение оптимальных методик расчета себестоимости услуг и продукции;
цифровизация всех этапов производственных процессов;
подготовка и повышение квалификации кадров.
“В рамках трансформации будут реализованы меры по пересмотру организационных структур, оптимизации численности штата, повышению международных кредитных рейтингов, выходу на IPO и размещению корпоративных международных облигаций”, — говорится в сообщении.
Одобрив эти и другие предложения, Шавкат Мирзиёев дал соответствующие указания должностным лицам.