Аэропорт Навои выведут из-под управления Uzbekistan Airports

В ходе презентации, представленной президенту Узбекистана, предложено развивать международный аэропорт Навои на основе принципов проектного управления.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о повышении эффективности работы международного аэропорта Навои и трансформации предприятий авиационной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.Несмотря на то, что основные показатели международного аэропорта Навои в 2025 году выросли по сравнению с 2024 годом, его мощности по обслуживанию воздушных судов, пассажирским и грузовым перевозкам задействованы не полностью.Также необходимо модернизировать инфраструктуру аэропорта, парк техники, грузовой и пассажирский терминалы, цифровизировать рабочие процессы.На презентации предложили развивать международный аэропорт Навои на основе принципов проектного управления:Президенту доложили о разработанном бизнес-плане по развитию международного аэропорта Навои.Кроме того,Трансформация предприятий гражданской авиацииГлаве республики рассказали о комплексных мерах по повышению эффективности работы предприятий и обеспечению их финансовой устойчивости, предусматривающих сокращение расходов, рациональное использование ресурсов и передачу на аутсорсинг услуг, не связанных с основной деятельностью.Речь шла о необходимости снижения эксплуатационных расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий и использования специализированного транспорта на электрической тяге.В числе приоритетных задач:Одобрив эти и другие предложения, Шавкат Мирзиёев дал соответствующие указания должностным лицам.

