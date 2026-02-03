Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260203/shavkatu-mirziyoevu-rasskazali-o-planax-v-ugolnoy-i-uranovoy-otraslyax-55440160.html
Шавкату Мирзиёеву рассказали о планах в угольной и урановой отраслях
Шавкату Мирзиёеву рассказали о планах в угольной и урановой отраслях
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана дал ответственным лицам поручения по своевременной и качественной реализации запланированных в угольной и урановой промышленности проектов, увеличению объемов производства и повышению экономической эффективности
2026-02-03T11:20+0500
2026-02-03T11:20+0500
уран
уголь
добыча
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55433893_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7a1c59c021cab7a3446e55470a1da4a4.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и планах на ближайшую перспективу в угольной и урановой отраслях.Речь шла об увеличении объемов добычи угля, усилении конкурентной среды в отрасли и эффективном использовании имеющихся резервов.Как отмечалось, в осенне-зимний сезон 2025-2026 годов в республике планируют добыть 10 млн тонн угля, что на 1,3 млн тонн больше по сравнению с прошлым сезоном. На сегодняшний день добыли 9 млн тонн угля, рост составил 590 тыс. тонн. В следующем сезоне необходимо довести объемы добычи до 11 млн тонн.Особое внимание уделили проекту освоения угольного месторождения “Нишбош” в Ангрене. В рамках инвестпроекта, стоимость которого оценивают почти в $500 млн, а запасы — в 233 млн тонн, планируют начать добычу в 2026 году и произвести 1 млн тонн угля. В дальнейшем годовую производительность месторождения намечено довести до 10 млн тонн. В рамках проекта создадут 880 постоянных рабочих мест.Еще один проект предусматривает производство новых видов промышленной продукции на основе глубокой переработки угля. По инициативе акционерного общества “Узкимесаноат" планируют организовать производство полимерной продукции на основе химической переработки угля.Добыча уранаВ прошлом году в Узбекистане добыли 7 тыс. тонн урана, а выявленные запасы достигли 139 тыс. тонн.В этом году планируют начать освоение месторождений “Арнасай”, “Западный Кизилкок”, “Южный Жонгелди” и “Восточный Агрон”. В связи с ожидаемым ростом объемов добычи отмечена необходимость увеличения мощностей по переработке.Также определены меры стабильного обеспечения мощностей по переработке урана сульфатной кислотой и необходимой для ее производства технической серой.Президент дал ответственным лицам поручения по своевременной и качественной реализации запланированных в угольной и урановой промышленности проектов, увеличению объемов производства и повышению экономической эффективности.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55433893_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_4244bc11bb90c4b183f9898ea260c8d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан уголь уран проекты президент
узбекистан уголь уран проекты президент

Шавкату Мирзиёеву рассказали о планах в угольной и урановой отраслях

11:20 03.02.2026
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкАэропорт Навои выведут из-под управления Uzbekistan Airports
Аэропорт Навои выведут из-под управления Uzbekistan Airports - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2026
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Президент Узбекистана дал ответственным лицам поручения по своевременной и качественной реализации запланированных в угольной и урановой промышленности проектов, увеличению объемов производства и повышению экономической эффективности.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и планах на ближайшую перспективу в угольной и урановой отраслях.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Узбекистане в 2026 году начнут освоение четырех урановых месторождений
В Узбекистане в 2026 году начнут освоение четырех урановых месторождений - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2026
В Узбекистане в 2026 году начнут освоение четырех урановых месторождений
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Речь шла об увеличении объемов добычи угля, усилении конкурентной среды в отрасли и эффективном использовании имеющихся резервов.
Как отмечалось, в осенне-зимний сезон 2025-2026 годов в республике планируют добыть 10 млн тонн угля, что на 1,3 млн тонн больше по сравнению с прошлым сезоном. На сегодняшний день добыли 9 млн тонн угля, рост составил 590 тыс. тонн. В следующем сезоне необходимо довести объемы добычи до 11 млн тонн.
“Для этого важно ускорить освоение месторождений, расположенных в Ташкентском и южных регионах, расширить селективную добычу, а также привлечь дополнительные экскаваторы и технику на условиях аутсорсинга. За счет расширения участия частных предпринимателей в 2026 году планируется добыть дополнительно 2,5 миллиона тонн угля”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили проекту освоения угольного месторождения “Нишбош” в Ангрене. В рамках инвестпроекта, стоимость которого оценивают почти в $500 млн, а запасы — в 233 млн тонн, планируют начать добычу в 2026 году и произвести 1 млн тонн угля. В дальнейшем годовую производительность месторождения намечено довести до 10 млн тонн. В рамках проекта создадут 880 постоянных рабочих мест.
Еще один проект предусматривает производство новых видов промышленной продукции на основе глубокой переработки угля. По инициативе акционерного общества “Узкимесаноат" планируют организовать производство полимерной продукции на основе химической переработки угля.
“Проект стоимостью 5 миллиардов долларов позволит создать мощности по переработке 8-9 миллионов тонн угля и производству 1,18 миллиона тонн полимерной продукции в год”, — говорится в сообщении.
Добыча урана
В прошлом году в Узбекистане добыли 7 тыс. тонн урана, а выявленные запасы достигли 139 тыс. тонн.
В этом году планируют начать освоение месторождений “Арнасай”, “Западный Кизилкок”, “Южный Жонгелди” и “Восточный Агрон”. В связи с ожидаемым ростом объемов добычи отмечена необходимость увеличения мощностей по переработке.
Также определены меры стабильного обеспечения мощностей по переработке урана сульфатной кислотой и необходимой для ее производства технической серой.
Президент дал ответственным лицам поручения по своевременной и качественной реализации запланированных в угольной и урановой промышленности проектов, увеличению объемов производства и повышению экономической эффективности.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0