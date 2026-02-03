https://uz.sputniknews.ru/20260203/shavkatu-mirziyoevu-rasskazali-o-planax-v-ugolnoy-i-uranovoy-otraslyax-55440160.html

Шавкату Мирзиёеву рассказали о планах в угольной и урановой отраслях

Президент Узбекистана дал ответственным лицам поручения по своевременной и качественной реализации запланированных в угольной и урановой промышленности проектов, увеличению объемов производства и повышению экономической эффективности

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и планах на ближайшую перспективу в угольной и урановой отраслях.Речь шла об увеличении объемов добычи угля, усилении конкурентной среды в отрасли и эффективном использовании имеющихся резервов.Как отмечалось, в осенне-зимний сезон 2025-2026 годов в республике планируют добыть 10 млн тонн угля, что на 1,3 млн тонн больше по сравнению с прошлым сезоном. На сегодняшний день добыли 9 млн тонн угля, рост составил 590 тыс. тонн. В следующем сезоне необходимо довести объемы добычи до 11 млн тонн.Особое внимание уделили проекту освоения угольного месторождения “Нишбош” в Ангрене. В рамках инвестпроекта, стоимость которого оценивают почти в $500 млн, а запасы — в 233 млн тонн, планируют начать добычу в 2026 году и произвести 1 млн тонн угля. В дальнейшем годовую производительность месторождения намечено довести до 10 млн тонн. В рамках проекта создадут 880 постоянных рабочих мест.Еще один проект предусматривает производство новых видов промышленной продукции на основе глубокой переработки угля. По инициативе акционерного общества “Узкимесаноат" планируют организовать производство полимерной продукции на основе химической переработки угля.Добыча уранаВ прошлом году в Узбекистане добыли 7 тыс. тонн урана, а выявленные запасы достигли 139 тыс. тонн.В этом году планируют начать освоение месторождений “Арнасай”, “Западный Кизилкок”, “Южный Жонгелди” и “Восточный Агрон”. В связи с ожидаемым ростом объемов добычи отмечена необходимость увеличения мощностей по переработке.Также определены меры стабильного обеспечения мощностей по переработке урана сульфатной кислотой и необходимой для ее производства технической серой.Президент дал ответственным лицам поручения по своевременной и качественной реализации запланированных в угольной и урановой промышленности проектов, увеличению объемов производства и повышению экономической эффективности.

