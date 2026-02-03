https://uz.sputniknews.ru/20260203/svo-energeticheskaya-pauza-zavershena-chto-dalshe-55440673.html

СВО: энергетическая пауза завершена, что дальше?

СВО: энергетическая пауза завершена, что дальше?

Sputnik Узбекистан

"Выключение" украинской энергетики – необходимый и достаточно гуманный способ принуждения киевского режима к капитуляции. Способ достижения целей СВО с меньшими потерями

2026-02-03T12:22+0500

2026-02-03T12:22+0500

2026-02-03T12:22+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

сво

россия

украина

киев

сергей лавров

дмитрий медведев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1d/46882988_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_7d0be2c520eac7f1545e3d30b82704e2.jpg

Если противник не сдается, его уничтожают – таковы условия боевых действий. Если противник не сдается в современной войне, прежде всего, уничтожается его тыловая база. И все же, практически невозможно достичь крупных военных успехов на переговорах, главная цель которых – не допустить полного разгрома ВСУ и очевидной, безусловной победы российской армии.Завершение непродолжительной "энергопаузы", и продолжение ударов по энергетике ВСУ – приближают военную победу России в крупнейшем вооруженном конфликте 21 века. На украинском ТВД российским войскам осталось сделать три решительных шага:Российские войска за минувшие сутки поразили объекты и цели в 147 районах. Приоритетными для массированных высокоточных ударов ВС России остаются предприятия энергетики и ВПК, логистика ВСУ в украинской столице и Киевской области. В ночь на 2 февраля серия мощных взрывов прогремела также в Днепропетровске, Черкассах, Павлограде и Харькове. В "Укрэнерго" уже заявили о невозможности восстановить электроснабжение после каскадных отключений. За сутки обесточены еще 162 населенных пункта в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.Каждый потерянный украинской армией мегаватт электроэнергии ускоряет фронтовую динамику. Российские войска "открыли" февраль освобождением населенных пунктов Сухецкое в Донбассе, Зеленое в Харьковской области и Придорожное в Запорожье. Освобождение села Торецкое в ДНР позволяет ВС России активнее продвигаться сразу по двум направлениям – на Доброполье и Дружковку-Краматорск. Севернее – противник выбит из Голубовки и Миньковки, расположенных в зоне контроля автомагистрали на Славянск, Изюм. От канала Северский Донец – Донбасс близ Миньковки до восточной окраины Краматорска по прямой остается около 12 км. Неслучайно Дмитрий Медведев заявил, что победа на Украине близка.Прямая неизбежностьКиевские марионетки и их западные хозяева отчаянно пытаются замедлить скорость надвигающейся геополитической катастрофы. Для этого используют любые средства: организацию терактов ВСУ/СБУ в глубине российской территории, внешнеполитические провокации с "теневым флотом", перенос переговоров в Абу-Даби, демагогические заявления о готовности Украины к "содержательной дискуссии" и "достойному окончанию войны".Война – не шахматная партия, в ней всегда есть победители и побежденные. Условия мира диктует победитель, и "горе побежденным". Которые еще беснуются перед вратами ада. В начале февраля стало известно, что командование ВСУ запретило своим подразделениям брать в плен российских военнослужащих, которых в случае захвата требуется только "допросить и убить".Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце января еще раз напомнил Западу, что гарантии безопасности антироссийскому киевскому режиму – неприемлемы. "Территориальные уступки" Киева – не главное. Россия не допустит сохранения на Украине действующего руководства, враждебной нацистской идеологии и вооруженных бандеровских формирований. Не говоря уже о вооруженных формированиях стран НАТО. Лавров подчеркнул: "Если цель состоит в том, чтобы сохранить этот режим на какой-либо части территории бывшей Украины и продолжать использовать этот режим в качестве плацдарма для создания угроз Российской Федерации, то в будущем мира не будет".Переговоры в Абу-Даби продолжатся 4-5 февраля. Однако всем украинским представителям и западным "болельщикам" пора понять: никто не является независимым "украинцем" на украденной де-факто у России земле, превращенной в военный плацдарм враждебного России блока НАТО с биолабораториями Пентагона, и "национальными героями" из девятого круга ада – Мазепой и Бандерой. Россия исправляет историческую ошибку, и не допустит ее повторения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

россия

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво энергетика пауза завершение украина