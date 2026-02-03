В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят актуальные вопросы энергетики

https://uz.sputniknews.ru/20260203/v-mpts-sputnik-uzbekistan-obsudyat-aktualnye-voprosy-energetiki-55438491.html

Речь пойдет о том, как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз, будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, появится ли атомный кластер в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 февраля в 15.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва – Ереван – Минск – Ташкент – Сухум на тему: "Актуальные вопросы энергетики".Участник в Москве:Эксперт расскажет:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

