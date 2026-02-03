https://uz.sputniknews.ru/20260203/v-mpts-sputnik-uzbekistan-obsudyat-aktualnye-voprosy-energetiki-55438491.html
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят актуальные вопросы энергетики
Речь пойдет о том, как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз, будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, появится ли атомный кластер в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 февраля в 15.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва – Ереван – Минск – Ташкент – Сухум на тему: "Актуальные вопросы энергетики".Участник в Москве:Эксперт расскажет:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 февраля в 15.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва – Ереван – Минск – Ташкент – Сухум на тему: "Актуальные вопросы энергетики".
главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз;
будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами;
возможно ли строительство атомной станции в Абхазии;
появится ли атомный кластер в Узбекистане;
существует ли дефицит урана.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.