Врач предупредил об опасности приема БАДов
Врач предупредил об опасности приема БАДов
В сочетании с лекарствами БАДы и витамины могут нести угрозу здоровью
В сезон простуд многие начинают активно принимать БАДы и витамины, ссылаясь на их "натуральность" и отсутствие побочных эффектов. Это не только бесполезно, но и опасно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили.Он предупредил, что в сочетании с лекарствами БАДы и витамины могут также нести угрозу здоровью.Кардиолог считает, что нет необходимости и в дополнительном приеме витаминов, кроме витамина D.Специалист ставить под сомнение и так называемую народную медицину.
22:03 03.02.2026
Витамины Омега-3.
Витамины Омега-3. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2026
© unsplash/Natallia Photo
Подписаться
В сочетании с лекарствами БАДы и витамины могут нести угрозу здоровью.
В сезон простуд многие начинают активно принимать БАДы и витамины, ссылаясь на их "натуральность" и отсутствие побочных эффектов. Это не только бесполезно, но и опасно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили.

"Людей привлекает в основном тот факт, что якобы они (БАДы, — прим. ред.), во-первых, "натуральные", а во-вторых, у них нет побочных эффектов. Ну, как говорит замечательный коллега-кардиолог, травы от слова травить. Самый сильный яд — натуральный. БАДы не проходят никаких клинических испытаний. Их легко зарегистрировать в форме БАДа, а не по форме лекарства, их никто не проверяет на эффективность и безопасность", — пояснил специалист.

Он предупредил, что в сочетании с лекарствами БАДы и витамины могут также нести угрозу здоровью.

"Если человек принимает по той или иной причине уже реальные лекарства, никто не проверяет лекарственное взаимодействие с ними добавок и легко получить тот же самый токсический гепатит, и потом долго лечить его", — отметил Гаглошвили.

Кардиолог считает, что нет необходимости и в дополнительном приеме витаминов, кроме витамина D.

"Дороже становится только ваша моча. Вот, в принципе, весь эффект от БАДов, витаминов и так далее. Острых дефицитов в наше время практически нет. Никто цингой не болеет, мы живем не в эпоху дефицитов, а в эпоху профицитов, когда очень много лишней энергии, много энергетических компонентов поступает с едой. В результате мы все болеем ожирением, гиподинамией и так далее. Поэтому здесь польза, мягко сказать, сомнительна", — считает Тамаз Гаглошвили.

Специалист ставить под сомнение и так называемую народную медицину.

"Народной медицины не существует, также, как и народной математики, как народной физики, как народной химии. Медицина — это наука. Вот и поэтому лечились травами тогда, когда не было ни науки, ни развитой медицины. Мы живем все-таки в 21 веке, не ходим в лаптях, не добываем еду где-нибудь в тайге, не охотимся, не рыбачим, чтобы себя прокормить. И кстати, не все травы одинаково полезны. Если кто-то принимает кроверазжижающие препараты, забудьте про такие травы, как зверобой и полынь. Вы можете себе этим очень сильно навредить", — предостерег Гаглошвили.

