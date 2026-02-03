Врач предупредил об опасности приема БАДов
"Людей привлекает в основном тот факт, что якобы они (БАДы, — прим. ред.), во-первых, "натуральные", а во-вторых, у них нет побочных эффектов. Ну, как говорит замечательный коллега-кардиолог, травы от слова травить. Самый сильный яд — натуральный. БАДы не проходят никаких клинических испытаний. Их легко зарегистрировать в форме БАДа, а не по форме лекарства, их никто не проверяет на эффективность и безопасность", — пояснил специалист.
"Если человек принимает по той или иной причине уже реальные лекарства, никто не проверяет лекарственное взаимодействие с ними добавок и легко получить тот же самый токсический гепатит, и потом долго лечить его", — отметил Гаглошвили.
"Дороже становится только ваша моча. Вот, в принципе, весь эффект от БАДов, витаминов и так далее. Острых дефицитов в наше время практически нет. Никто цингой не болеет, мы живем не в эпоху дефицитов, а в эпоху профицитов, когда очень много лишней энергии, много энергетических компонентов поступает с едой. В результате мы все болеем ожирением, гиподинамией и так далее. Поэтому здесь польза, мягко сказать, сомнительна", — считает Тамаз Гаглошвили.
"Народной медицины не существует, также, как и народной математики, как народной физики, как народной химии. Медицина — это наука. Вот и поэтому лечились травами тогда, когда не было ни науки, ни развитой медицины. Мы живем все-таки в 21 веке, не ходим в лаптях, не добываем еду где-нибудь в тайге, не охотимся, не рыбачим, чтобы себя прокормить. И кстати, не все травы одинаково полезны. Если кто-то принимает кроверазжижающие препараты, забудьте про такие травы, как зверобой и полынь. Вы можете себе этим очень сильно навредить", — предостерег Гаглошвили.