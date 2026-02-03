Врач предупредил об опасности приема БАДов

"Народной медицины не существует, также, как и народной математики, как народной физики, как народной химии. Медицина — это наука. Вот и поэтому лечились травами тогда, когда не было ни науки, ни развитой медицины. Мы живем все-таки в 21 веке, не ходим в лаптях, не добываем еду где-нибудь в тайге, не охотимся, не рыбачим, чтобы себя прокормить. И кстати, не все травы одинаково полезны. Если кто-то принимает кроверазжижающие препараты, забудьте про такие травы, как зверобой и полынь. Вы можете себе этим очень сильно навредить", — предостерег Гаглошвили.