Врач: какие продукты нужно есть каждый день
По словам специалиста, нужно стремиться к сбалансированности рациона.
Человеку рекомендуют включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей, а также продукты с содержанием белков и жиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.
"С точки зрения медицины мы рассматриваем принцип питания, а не один конкретный продукт. Если все-таки мы выделяем ежедневный базовый компонент, то это овощи по рекомендации не менее 400-500 граммов ежедневно. Это, скажем так, единственная группа продуктов, которая действительно не оспаривается: клетчатка — значит здоровый ЖКТ и микробиом, витамины и минералы, снижение риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний", — пояснила специалист.
Кроме того, врач советует включать в каждый основной прием пищи продукты с содержанием белков и жиров, а также достаточное количество воды.
"История о том, что нужно обязательно есть какой-то один продукт — это миф, реальность — это сбалансированный рацион", — резюмировала Волкова.