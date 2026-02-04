Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Врач: какие продукты нужно есть каждый день
Врач: какие продукты нужно есть каждый день
По словам специалиста, нужно стремиться к сбалансированности рациона
Человеку рекомендуют включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей, а также продукты с содержанием белков и жиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.Кроме того, врач советует включать в каждый основной прием пищи продукты с содержанием белков и жиров, а также достаточное количество воды.
04.02.2026
По словам специалиста, нужно стремиться к сбалансированности рациона.
Человеку рекомендуют включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей, а также продукты с содержанием белков и жиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.
"С точки зрения медицины мы рассматриваем принцип питания, а не один конкретный продукт. Если все-таки мы выделяем ежедневный базовый компонент, то это овощи по рекомендации не менее 400-500 граммов ежедневно. Это, скажем так, единственная группа продуктов, которая действительно не оспаривается: клетчатка — значит здоровый ЖКТ и микробиом, витамины и минералы, снижение риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний", — пояснила специалист.
Кроме того, врач советует включать в каждый основной прием пищи продукты с содержанием белков и жиров, а также достаточное количество воды.
"История о том, что нужно обязательно есть какой-то один продукт — это миф, реальность — это сбалансированный рацион", — резюмировала Волкова.
