https://uz.sputniknews.ru/20260204/kakie-produkty-nujno-est-kajdyy-den-55454255.html

Врач: какие продукты нужно есть каждый день

Врач: какие продукты нужно есть каждый день

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, нужно стремиться к сбалансированности рациона

2026-02-04T22:01+0500

2026-02-04T22:01+0500

2026-02-04T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

продукты

здоровье

еда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/07/46000407_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_456688f4a0ebc7463b8bb4f19559038b.jpg

Человеку рекомендуют включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей, а также продукты с содержанием белков и жиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.Кроме того, врач советует включать в каждый основной прием пищи продукты с содержанием белков и жиров, а также достаточное количество воды.

https://uz.sputniknews.ru/20260203/vrach-predupredil-ob-opasnosti-priema-badov-55438924.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

продукты еда сбалансированность