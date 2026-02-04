ВС РФ поражают цели, которые считают ассоциированными с ВПК Украины; ВС РФ поражают цели, которые считают ассоциированными с ВПК Украины;

двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, РФ сохраняет свою открытость;

позиция России по Украине понятна США и Киеву;

Россия является арктическим государством в отличие от многих стран ЕС;

Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве;

если политика Евросоюза будет направлена на сотрудничество в Арктике, то Россия может это приветствовать;

Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике;

Москве хорошо известно, что РФ не единственный поставщик нефти в Индию;

работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду;

Кремль пока не планирует публиковать сообщений об итогах нового раунда консультаций в Абу-Даби;

участники трехсторонней группы регулируют время начала переговоров в Абу-Даби на месте;

развитие отношений с Китаем является приоритетом российской политики, с двух сторон есть воля на продолжение сотрудничества;

президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора по видеосвязи обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по международным делам;

в беседе Путина и Си Цзиньпина главной является закрытая часть;

Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока не являются примечательными;

предметных наработок по контактам Путина и Макрона нет;