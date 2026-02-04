Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260204/peskov-poka-kiev-ne-prinyal-nujnyx-resheniy-rossiya-prodoljaet-svo-55466500.html
Песков: Пока Киев не принял нужных решений, Россия продолжает СВО
Песков: Пока Киев не принял нужных решений, Россия продолжает СВО
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов
2026-02-04T15:41+0500
2026-02-04T16:55+0500
спецоперация россии по защите донбасса
политика
киев
сво
россия
кремль
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23716269_0:43:3076:1773_1920x0_80_0_0_171021b5264308c9ea007cfb7e0f3d5e.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Пока соответствующие решения Киевом не приняты, Россия продолжает специальную военную операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:
киев
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23716269_333:0:2782:1837_1920x0_80_0_0_d65383d514a3af244fb1b3b655d140c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков киев россия сво кремль
дмитрий песков киев россия сво кремль

Песков: Пока Киев не принял нужных решений, Россия продолжает СВО

15:41 04.02.2026 (обновлено: 16:55 04.02.2026)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Пока соответствующие решения Киевом не приняты, Россия продолжает специальную военную операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается", — сказал он журналистам.
Другие заявления официального представителя Кремля:
ВС РФ поражают цели, которые считают ассоциированными с ВПК Украины;
двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, РФ сохраняет свою открытость;
позиция России по Украине понятна США и Киеву;
Россия является арктическим государством в отличие от многих стран ЕС;
Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве;
если политика Евросоюза будет направлена на сотрудничество в Арктике, то Россия может это приветствовать;
Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике;
Москве хорошо известно, что РФ не единственный поставщик нефти в Индию;
работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду;
Кремль пока не планирует публиковать сообщений об итогах нового раунда консультаций в Абу-Даби;
участники трехсторонней группы регулируют время начала переговоров в Абу-Даби на месте;
развитие отношений с Китаем является приоритетом российской политики, с двух сторон есть воля на продолжение сотрудничества;
президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора по видеосвязи обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по международным делам;
в беседе Путина и Си Цзиньпина главной является закрытая часть;
Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока не являются примечательными;
предметных наработок по контактам Путина и Макрона нет;
конфронтационная политика стала весьма модной в Брюсселе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0