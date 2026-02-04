Песков: Пока Киев не принял нужных решений, Россия продолжает СВО
15:41 04.02.2026 (обновлено: 16:55 04.02.2026)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© Sputnik / Наталья Селиверстова/
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Пока соответствующие решения Киевом не приняты, Россия продолжает специальную военную операция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается", — сказал он журналистам.
Другие заявления официального представителя Кремля:
ВС РФ поражают цели, которые считают ассоциированными с ВПК Украины;
двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, РФ сохраняет свою открытость;
позиция России по Украине понятна США и Киеву;
Россия является арктическим государством в отличие от многих стран ЕС;
Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве;
если политика Евросоюза будет направлена на сотрудничество в Арктике, то Россия может это приветствовать;
Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике;
Москве хорошо известно, что РФ не единственный поставщик нефти в Индию;
работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду;
Кремль пока не планирует публиковать сообщений об итогах нового раунда консультаций в Абу-Даби;
участники трехсторонней группы регулируют время начала переговоров в Абу-Даби на месте;
развитие отношений с Китаем является приоритетом российской политики, с двух сторон есть воля на продолжение сотрудничества;
президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора по видеосвязи обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по международным делам;
в беседе Путина и Си Цзиньпина главной является закрытая часть;
Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока не являются примечательными;
предметных наработок по контактам Путина и Макрона нет;
конфронтационная политика стала весьма модной в Брюсселе.