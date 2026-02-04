Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20260204/v-mpts-sputnik-uzbekistan-obsujdayut-aktualnye-voprosy-energetiki--translyatsiya-55464508.html
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудили актуальные вопросы энергетики — видео
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудили актуальные вопросы энергетики — видео
Sputnik Узбекистан
Речь шла о том, как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз, будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, появится ли атомный кластер в Узбекистане
2026-02-04T15:04+0500
2026-02-04T17:17+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
энергетика
россия
абхазия
аэс
москва
ереван
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55464119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b7f664913a2a5d953fe6fd7d7c37d0f.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ереван – Минск – Ташкент – Сухум на тему: "Актуальные вопросы энергетики".Участник в Москве: Эксперт рассказал:
узбекистан
россия
абхазия
москва
ереван
минск
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55464119_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e784ae42c9dc04e2fde760099e24a8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мпц sputnik узбекистан актуальные вопросы энергетика
мпц sputnik узбекистан актуальные вопросы энергетика

В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудили актуальные вопросы энергетики — видео

15:04 04.02.2026 (обновлено: 17:17 04.02.2026)
© Sputnik
Подписаться
Речь шла о том, как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз, будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, появится ли атомный кластер в Узбекистане.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ереван – Минск – Ташкент – Сухум на тему: "Актуальные вопросы энергетики".
Участник в Москве:
главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Эксперт рассказал:
как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз;
будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами;
возможно ли строительство атомной станции в Абхазии;
появится ли атомный кластер в Узбекистане;
существует ли дефицит урана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0