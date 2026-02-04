В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудили актуальные вопросы энергетики — видео

https://uz.sputniknews.ru/20260204/v-mpts-sputnik-uzbekistan-obsujdayut-aktualnye-voprosy-energetiki--translyatsiya-55464508.html
Sputnik Узбекистан
Речь шла о том, как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз, будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, появится ли атомный кластер в Узбекистане
2026-02-04T15:04+0500
2026-02-04T15:04+0500
2026-02-04T17:17+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55464119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b7f664913a2a5d953fe6fd7d7c37d0f.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ереван – Минск – Ташкент – Сухум на тему: "Актуальные вопросы энергетики".Участник в Москве: Эксперт рассказал:
15:04 04.02.2026 (обновлено: 17:17 04.02.2026)
Речь шла о том, как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз, будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, появится ли атомный кластер в Узбекистане.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ереван – Минск – Ташкент – Сухум на тему: "Актуальные вопросы энергетики".
главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз;
будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами;
возможно ли строительство атомной станции в Абхазии;
появится ли атомный кластер в Узбекистане;
существует ли дефицит урана.