В Узбекистане доведут долю реновации в жилищном строительстве с 15% до 60% к 2040 году

Для правильного и эффективного планирования процессов урбанизации и жилищного строительства будут широко использовать цифровые технологии

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане доведут долю реновации в жилищном строительстве с 15% до 60% к 2040 году. Президенту Шавкату Мирзиёеву презентовали новые подходы к урбанизации и жилищному строительству.Как отмечалось, в республике ежегодно создают около 200 тыс. новых семей, что означает дальнейший рост спроса на новое жилье, дороги и социальную инфраструктуру. В настоящее время на одного человека приходится в среднем 18,9 квадратного метра жилой площади. Чтобы довести этот показатель до как минимум 23 квадратных метров, к 2040 году необходимо увеличить темпы строительства нового жилья до 280 тыс. квартир ежегодно.Для этого управление в сфере урбанизации выстроили на основе новой системы, создав отдельный комитет, на который возложили задачу поэтапного увеличения объемов строительства жилья.В частности, планируют построить жилье на 140 тыс. квартир в 2026 году, на 150 тыс. квартир в 2027 году и на 160 тыс. в 2028 году.Президент подчеркнул, что грамотно организованная урбанизация играет важную роль в создании условий для развития бизнеса и стартапов, формировании промышленных и IT-кластеров, а также в повышении производительности труда.Речь шла об эффективном использовании земельных ресурсов. По расчетам международных организаций, неупорядоченное расширение населенных пунктов в некоторых регионах может привести к нехватке сельхозземель в будущем.В настоящее время процесс получения разрешений в строительной отрасли состоит из 9 этапов и в среднем занимает 90–120 дней. При этом в международной практике благодаря механизму "готовая к строительству земля" эта процедура занимает всего 7–15 дней.Поскольку качество строительства, прежде всего, зависит от проектной документации, необходимо кардинально улучшить деятельность проектных организаций "ТошбошпланЛИТИ", "УзшахарсозЛИТИ", "УзГАШКЛИТИ" и "Qishloq qurilish loyiha", привлечь для этого высококвалифицированных иностранных специалистов и внедрить современные системы управления.Использование цифровых технологийЦель — для правильное и эффективное планирование процессов урбанизации и жилищного строительства.Одобрив представленные предложения, президент поручил ответственным лицам последовательно внедрять в сфере системные, выверенные и долгосрочные подходы, а также обеспечить выполнение установленных показателей.

