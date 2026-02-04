В Узбекистане доведут долю реновации в жилищном строительстве с 15% до 60% к 2040 году
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией по жилищному строительству
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Для правильного и эффективного планирования процессов урбанизации и жилищного строительства будут широко использовать цифровые технологии.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане доведут долю реновации в жилищном строительстве с 15% до 60% к 2040 году. Президенту Шавкату Мирзиёеву презентовали новые подходы к урбанизации и жилищному строительству.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией по жилищному строительству
Президент ознакомился с презентацией по жилищному строительству
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в республике ежегодно создают около 200 тыс. новых семей, что означает дальнейший рост спроса на новое жилье, дороги и социальную инфраструктуру. В настоящее время на одного человека приходится в среднем 18,9 квадратного метра жилой площади. Чтобы довести этот показатель до как минимум 23 квадратных метров, к 2040 году необходимо увеличить темпы строительства нового жилья до 280 тыс. квартир ежегодно.
Для этого управление в сфере урбанизации выстроили на основе новой системы, создав отдельный комитет, на который возложили задачу поэтапного увеличения объемов строительства жилья.
В частности, планируют построить жилье на 140 тыс. квартир в 2026 году, на 150 тыс. квартир в 2027 году и на 160 тыс. в 2028 году.
Президент подчеркнул, что грамотно организованная урбанизация играет важную роль в создании условий для развития бизнеса и стартапов, формировании промышленных и IT-кластеров, а также в повышении производительности труда.
Речь шла об эффективном использовании земельных ресурсов. По расчетам международных организаций, неупорядоченное расширение населенных пунктов в некоторых регионах может привести к нехватке сельхозземель в будущем.
“В связи с этим отмечено, что необходимо обновить устаревший жилой фонд и увеличить долю реновации в жилищном строительстве. Так, планируется довести долю реновации с текущих 15 процентов до 60 процентов к 2040 году, а также расширить строительство массивов “Новый Узбекистан”, доведя их количество до 120”, — говорится в сообщении.
В настоящее время процесс получения разрешений в строительной отрасли состоит из 9 этапов и в среднем занимает 90–120 дней. При этом в международной практике благодаря механизму "готовая к строительству земля" эта процедура занимает всего 7–15 дней.
“Предложено внедрить эту систему в нашей стране. Так, все подготовительные процедуры и оформление разрешений будут выполняться до выставления земельных участков на аукцион. В результате предприниматель, выигравший на аукционе, сможет получить все необходимые документы автоматически, без дополнительного сбора бумаг и согласований. Будет запрещено выставление на аукцион земель, не готовых к строительству, а все процедуры будут проходить прозрачно и в сжатые сроки”, — говорится в сообщении.
Поскольку качество строительства, прежде всего, зависит от проектной документации, необходимо кардинально улучшить деятельность проектных организаций "ТошбошпланЛИТИ", "УзшахарсозЛИТИ", "УзГАШКЛИТИ" и "Qishloq qurilish loyiha", привлечь для этого высококвалифицированных иностранных специалистов и внедрить современные системы управления.
Использование цифровых технологий
Цель — для правильное и эффективное планирование процессов урбанизации и жилищного строительства.
“Было предложено разработать информационную систему “Уй-жой”, включающую единую базу данных генеральных и мастер-планов, базу готовых к строительству земельных участков "Ер банки", единую геоинформационную базу многоквартирных домов, систему эскроу, рейтинг застройщиков и другие”, — говорится в сообщении.
Одобрив представленные предложения, президент поручил ответственным лицам последовательно внедрять в сфере системные, выверенные и долгосрочные подходы, а также обеспечить выполнение установленных показателей.