В Узбекистане к 2028 году водосберегающие технологии внедрят на 80% орошаемых земель
09:50 04.02.2026 (обновлено: 11:02 04.02.2026)
В результате появится возможность ежегодно экономить 3,5 млрд кубометров воды, улучшить водоснабжение 300 тыс. гектаров земли и обеспечить орошение повторных культур.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане к 2028 году водосберегающие технологии внедрят на 80% орошаемых земель. Об этом шла речь в ходе презентации по вопросам обеспечения эффективного использования водных ресурсов и широкого внедрения водосберегающих технологий, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
По информации пресс-службы главы республики, в настоящее время площадь орошаемых земель в стране, на которых применяют водосберегающие технологии, достигла 2,6 млн гектаров (60% от их общего объема). Для сравнения, до 2017 года территории, где внедрили водосберегающие технологии, занимали 19 тыс. гектаров. В результате этих работ ежегодно экономят 2,5 млрд кубометров воды.
“К 2028 году планируется внедрить водосберегающие технологии еще на 930 тысячах гектаров, доведя их суммарную площадь до 3,5 миллиона гектаров, что составит 80 процентов от общей площади орошаемых земель. В результате появится возможность ежегодно экономить 3,5 миллиарда кубометров воды, улучшить водоснабжение 300 тысяч гектаров земли и обеспечить орошение повторных культур”, — говорится в сообщении.
Сэкономленные за счет внедрения водосберегающих технологий водные ресурсы обеспечат гарантированное покрытие оросительных нужд фермеров в районах с затрудненным водоснабжением.
Для этого будут использовать новые механизмы господдержки внедрения водосберегающих технологий в производстве сельхозпродукции.
“В частности, предложено определять размеры налоговой ставки и субсидий на водные ресурсы исходя из уровня обеспеченности земель водными ресурсами. Например, при внедрении водосберегающих технологий на орошаемых землях, расположенных в районах с нестабильным водоснабжением, выделяемые субсидии будут рассчитываться с применением повышающего коэффициента в размере 1,25”, — говорится в сообщении.
Кроме того,
введут новую систему субсидирования инициаторов, внедряющих водосберегающие технологии за счет собственных средств без привлечения банковских кредитов;
“В ее рамках 50 процентов суммы субсидии выделяются авансом Агентством по платежам в аграрной сфере на основании соответствующих проектно-сметных документов и договора с предприятием-подрядчиком”, — говорится в сообщении.
теперь субсидии будут предоставлять и на площади, где при выращивании зерновых культур внедрены капельное и дискретное орошение;
введут возможность частичного возмещения процентов по кредитам, выделенным коммерческими банками на покупку и установку водосберегающих технологий. Кредитные средства на внедрение капельного орошения на хлопковых полях будут выделять ежегодно с ноября;
отныне подрядные организации, которые устанавливают водосберегающие технологии, обязаны предоставлять по каждому проекту гарантию в течение не менее 2 лет и оказывать сервисное обслуживание в течение 5 лет.
Совершенствование государственного контроля в сфере
1.С целью улучшения управления водными ресурсами и учета воды в местах ее забора на землях, где выращивают рис и создают рыбоводческие хозяйства, установят “умные” приборы учета и измерения воды, интегрированные с информационной системой “Сув хисоби”.
2.В территориальных подразделениях Инспекции по безопасности объектов водного хозяйства и контролю за водопользованием создадут отделы по водосберегающим технологиям и мониторингу водопользования.
3.Введут порядок проведения проверок субъектов предпринимательства инспекцией с использованием бодикамер. Инспекции разрешат применять беспилотные летательные аппараты для мониторинга использования воды и ее потерь на сельскохозяйственных полях.
Вместе с тем отмечалось, что необходимо усилить контроль за целевым использованием установленных водосберегающих технологий. Полив с использованием традиционных методов на площадях, где внедрены водосберегающие технологии и на это были выделены субсидии, без применения этих технологий или их основных элементов будут рассматривать как самовольное использование воды.
“С целью защиты интересов фермеров в сфере внедрения водосберегающих технологий предложено освободить от государственной пошлины исковые заявления, поданные в суды инспекцией и ее территориальными управлениями по вопросам, связанным с установкой водосберегающих технологий”, — говорится в сообщении.
Повышение кадрового потенциала сферы
Президенту рассказали о планах по подготовке кадров и повышению их квалификации в области внедрения и эксплуатации водосберегающих технологий с учетом передового зарубежного опыта.
“В частности, в рамках проекта "Школа водников" в этом году квалификацию повысят сотрудники 10 тысяч фермерских хозяйств, а 358 специалистов водного хозяйства будут отправлены за рубеж на повышение квалификации”, — говорится в сообщении.