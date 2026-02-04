https://uz.sputniknews.ru/20260204/v-uzbekistane-k-2028-godu-vodosberegayuschie-texnologii-vnedryat-na-80-oroshaemyx-zemel-55455425.html

В Узбекистане к 2028 году водосберегающие технологии внедрят на 80% орошаемых земель

В результате появится возможность ежегодно экономить 3,5 млрд кубометров воды, улучшить водоснабжение 300 тыс. гектаров земли и обеспечить орошение повторных культур

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/02/23072734_0:1140:2048:2292_1920x0_80_0_0_9199fe6e7bd3b2bbb798007953900def.jpg

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане к 2028 году водосберегающие технологии внедрят на 80% орошаемых земель. Об этом шла речь в ходе презентации по вопросам обеспечения эффективного использования водных ресурсов и широкого внедрения водосберегающих технологий, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.По информации пресс-службы главы республики, в настоящее время площадь орошаемых земель в стране, на которых применяют водосберегающие технологии, достигла 2,6 млн гектаров (60% от их общего объема). Для сравнения, до 2017 года территории, где внедрили водосберегающие технологии, занимали 19 тыс. гектаров. В результате этих работ ежегодно экономят 2,5 млрд кубометров воды.Сэкономленные за счет внедрения водосберегающих технологий водные ресурсы обеспечат гарантированное покрытие оросительных нужд фермеров в районах с затрудненным водоснабжением.Для этого будут использовать новые механизмы господдержки внедрения водосберегающих технологий в производстве сельхозпродукции.Кроме того,Совершенствование государственного контроля в сфереВместе с тем отмечалось, что необходимо усилить контроль за целевым использованием установленных водосберегающих технологий. Полив с использованием традиционных методов на площадях, где внедрены водосберегающие технологии и на это были выделены субсидии, без применения этих технологий или их основных элементов будут рассматривать как самовольное использование воды.Повышение кадрового потенциала сферыПрезиденту рассказали о планах по подготовке кадров и повышению их квалификации в области внедрения и эксплуатации водосберегающих технологий с учетом передового зарубежного опыта.“В частности, в рамках проекта "Школа водников" в этом году квалификацию повысят сотрудники 10 тысяч фермерских хозяйств, а 358 специалистов водного хозяйства будут отправлены за рубеж на повышение квалификации”, — говорится в сообщении.

