Обязательная годичная подготовка к школе: что еще изменится в дошкольном образовании РУз
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
Главе республики презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Узбекистане программы годичной подготовки к школе внедрят в качестве первого этапа обязательного общего среднего образования. Президенту Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания.
Основная цель — тщательная подготовка детей к школьному образованию и обеспечение непрерывности учебного процесса.
Предусматривается, что, начиная с 2027-2028 учебного года дети, прошедшие обучение в подготовительных группах, будут получать электронный сертификат гособразца, соответствующая информация будет внесена в аттестат об общем среднем образовании.
Кроме того,
в системе дошкольного образования внедрят основанную на играх модель обучения, при которой учебный процесс строится с учетом врожденных способностей и интересов ребенка;
учебную среду обновят на основе передового зарубежного опыта;
планируют сформировать сеть дошкольных образовательных учреждений “Янги авлод”;
“В 2026-2028 годах в каждом регионе будут созданы государственные детские сады “Янги авлод” на 120 мест, а также Инновационные центры развития детей в их структуре. В этих детских садах введут дополнительные должности руководителя и воспитателя-наставника, руководящим сотрудникам и педагогам будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 20 процентов от тарифной ставки”, — говорится в сообщении.
частным школам и детсадам в Узбекистане разрешат открывать годичные подготовительные группы к школе.
“За счет этого планируется стимулировать здоровую конкуренцию на рынке образовательных услуг и увеличить охват”, — говорится в сообщении.
Подготовка кадров
Начиная с 2026-2027 учебного года образовательные программы в педвузах по направлению дошкольного и начального образования усовершенствуют в соответствии с передовым международным опытом.
Для работающих педагогов со средним специальным образованием введут систему подготовки бакалавров на основе дуального образования (“5+1”).
Поддержка частного сектора в сфере дошкольного образования
Цель — расширить участие частного сектора в дошкольном образовании в районах и городах, где уровень охвата ниже 80% (за исключением Ташкента).
При организации на основе ГЧП дошкольного учреждения на свободных земельных участках школ и детских садов арендную плату не будут взимать до 30 лет.
На каждого воспитанника государственных детских садов предоставят субсидию в размере 50% от расходов на одного ребенка. Этот порядок будут применять также к частным детским садам, организованным в 2024 году.
При организации новых частных дошкольных учреждений вместимостью не менее 150 мест в районах с низким уровнем охвата предоставят льготные кредиты до 5 млрд сумов на срок до 7 лет.
Расходы на выплату ежемесячной заработной платы воспитателям будут компенсировать в течение трех лет на основе нормативов, установленных для государственных детских садов. Компенсацию будут выплачивать из расчета одна штатная единица воспитателя на каждые 30 воспитанников.
“Эти льготы будут распространяться также на частные детские сады, размещаемые на первых этажах новых многоквартирных домов”, — говорится в сообщении.
Предпринимателям, организовавшим частные дошкольные учреждения вместимостью не менее 150 мест, представят преференции по ставке социального налога до 1 января 2030 года.
Мирзиёев подчеркнул важность тщательной проработки и поэтапного внедрения представленных предложений, создания прочной основы для всестороннего развития детей за счет повышения качества дошкольного образования и дал поручения ответственным лицам.