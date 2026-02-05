Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260205/chto-izmenitsya-v-doshkolnom-obrazovanii-ruz-55481526.html
Обязательная годичная подготовка к школе: что еще изменится в дошкольном образовании РУз
Обязательная годичная подготовка к школе: что еще изменится в дошкольном образовании РУз
Sputnik Узбекистан
Главе республики презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания
2026-02-05T11:11+0500
2026-02-05T11:11+0500
общество
дошкольное образование
узбекистан
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
подготовка
кадры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37320306_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_78be629e368b2452838ab310e0adab00.jpg
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Узбекистане программы годичной подготовки к школе внедрят в качестве первого этапа обязательного общего среднего образования. Президенту Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания.Основная цель — тщательная подготовка детей к школьному образованию и обеспечение непрерывности учебного процесса.Предусматривается, что, начиная с 2027-2028 учебного года дети, прошедшие обучение в подготовительных группах, будут получать электронный сертификат гособразца, соответствующая информация будет внесена в аттестат об общем среднем образовании.Кроме того,Подготовка кадровНачиная с 2026-2027 учебного года образовательные программы в педвузах по направлению дошкольного и начального образования усовершенствуют в соответствии с передовым международным опытом.Для работающих педагогов со средним специальным образованием введут систему подготовки бакалавров на основе дуального образования (“5+1”).Поддержка частного сектора в сфере дошкольного образованияЦель — расширить участие частного сектора в дошкольном образовании в районах и городах, где уровень охвата ниже 80% (за исключением Ташкента).Мирзиёев подчеркнул важность тщательной проработки и поэтапного внедрения представленных предложений, создания прочной основы для всестороннего развития детей за счет повышения качества дошкольного образования и дал поручения ответственным лицам.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37320306_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae0739ad8eac23079aaa3fb543c7d923.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
школа подготовка дошкольное образование узбекистан
школа подготовка дошкольное образование узбекистан

Обязательная годичная подготовка к школе: что еще изменится в дошкольном образовании РУз

11:11 05.02.2026
© Русский дом в ТашкентеРусский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2026
© Русский дом в Ташкенте
Подписаться
Главе республики презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Узбекистане программы годичной подготовки к школе внедрят в качестве первого этапа обязательного общего среднего образования. Президенту Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания.
Основная цель — тщательная подготовка детей к школьному образованию и обеспечение непрерывности учебного процесса.
Предусматривается, что, начиная с 2027-2028 учебного года дети, прошедшие обучение в подготовительных группах, будут получать электронный сертификат гособразца, соответствующая информация будет внесена в аттестат об общем среднем образовании.
Кроме того,
в системе дошкольного образования внедрят основанную на играх модель обучения, при которой учебный процесс строится с учетом врожденных способностей и интересов ребенка;
учебную среду обновят на основе передового зарубежного опыта;
планируют сформировать сеть дошкольных образовательных учреждений “Янги авлод”;
“В 2026-2028 годах в каждом регионе будут созданы государственные детские сады “Янги авлод” на 120 мест, а также Инновационные центры развития детей в их структуре. В этих детских садах введут дополнительные должности руководителя и воспитателя-наставника, руководящим сотрудникам и педагогам будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 20 процентов от тарифной ставки”, — говорится в сообщении.
частным школам и детсадам в Узбекистане разрешат открывать годичные подготовительные группы к школе.

“За счет этого планируется стимулировать здоровую конкуренцию на рынке образовательных услуг и увеличить охват”, — говорится в сообщении.

Подготовка кадров
Начиная с 2026-2027 учебного года образовательные программы в педвузах по направлению дошкольного и начального образования усовершенствуют в соответствии с передовым международным опытом.
Для работающих педагогов со средним специальным образованием введут систему подготовки бакалавров на основе дуального образования (“5+1”).
Поддержка частного сектора в сфере дошкольного образования
Цель — расширить участие частного сектора в дошкольном образовании в районах и городах, где уровень охвата ниже 80% (за исключением Ташкента).
При организации на основе ГЧП дошкольного учреждения на свободных земельных участках школ и детских садов арендную плату не будут взимать до 30 лет.
На каждого воспитанника государственных детских садов предоставят субсидию в размере 50% от расходов на одного ребенка. Этот порядок будут применять также к частным детским садам, организованным в 2024 году.
При организации новых частных дошкольных учреждений вместимостью не менее 150 мест в районах с низким уровнем охвата предоставят льготные кредиты до 5 млрд сумов на срок до 7 лет.
Расходы на выплату ежемесячной заработной платы воспитателям будут компенсировать в течение трех лет на основе нормативов, установленных для государственных детских садов. Компенсацию будут выплачивать из расчета одна штатная единица воспитателя на каждые 30 воспитанников.
“Эти льготы будут распространяться также на частные детские сады, размещаемые на первых этажах новых многоквартирных домов”, — говорится в сообщении.
Предпринимателям, организовавшим частные дошкольные учреждения вместимостью не менее 150 мест, представят преференции по ставке социального налога до 1 января 2030 года.
Мирзиёев подчеркнул важность тщательной проработки и поэтапного внедрения представленных предложений, создания прочной основы для всестороннего развития детей за счет повышения качества дошкольного образования и дал поручения ответственным лицам.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0