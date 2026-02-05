https://uz.sputniknews.ru/20260205/chto-izmenitsya-v-doshkolnom-obrazovanii-ruz-55481526.html

Обязательная годичная подготовка к школе: что еще изменится в дошкольном образовании РУз

Обязательная годичная подготовка к школе: что еще изменится в дошкольном образовании РУз

Sputnik Узбекистан

Главе республики презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания

2026-02-05T11:11+0500

2026-02-05T11:11+0500

2026-02-05T11:11+0500

общество

дошкольное образование

узбекистан

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

подготовка

кадры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37320306_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_78be629e368b2452838ab310e0adab00.jpg

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Узбекистане программы годичной подготовки к школе внедрят в качестве первого этапа обязательного общего среднего образования. Президенту Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания.Основная цель — тщательная подготовка детей к школьному образованию и обеспечение непрерывности учебного процесса.Предусматривается, что, начиная с 2027-2028 учебного года дети, прошедшие обучение в подготовительных группах, будут получать электронный сертификат гособразца, соответствующая информация будет внесена в аттестат об общем среднем образовании.Кроме того,Подготовка кадровНачиная с 2026-2027 учебного года образовательные программы в педвузах по направлению дошкольного и начального образования усовершенствуют в соответствии с передовым международным опытом.Для работающих педагогов со средним специальным образованием введут систему подготовки бакалавров на основе дуального образования (“5+1”).Поддержка частного сектора в сфере дошкольного образованияЦель — расширить участие частного сектора в дошкольном образовании в районах и городах, где уровень охвата ниже 80% (за исключением Ташкента).Мирзиёев подчеркнул важность тщательной проработки и поэтапного внедрения представленных предложений, создания прочной основы для всестороннего развития детей за счет повышения качества дошкольного образования и дал поручения ответственным лицам.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

школа подготовка дошкольное образование узбекистан