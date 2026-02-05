https://uz.sputniknews.ru/20260205/kak-razvivaetsya-atomnaya-energetika-uzbekistana-55485565.html

АЭС, будущий город атомщиков и уран: как развивается атомная энергетика Узбекистана

АЭС, будущий город атомщиков и уран: как развивается атомная энергетика Узбекистана

По оценке эксперта, для страны естественно ориентироваться на обеспечение собственной АЭС топливом, поскольку необходимый научный и технологический задел уже сформирован

Узбекистан строит первую в истории страны атомную электростанцию исключительно за счет государственных средств — без привлечения межправительственных кредитов. Как отметил главный редактор журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан, со стороны государства уже осуществлены авансовые платежи.По его словам, формирование атомного кластера в республике открывает возможности не только для развития энергетики, но и для создания полноценного города атомщиков. Одним из наиболее перспективных направлений эксперт назвал развитие ядерной медицины, в том числе с использованием технологических возможностей установки РИТМ-Н-200.Важную роль в формировании национальной кадровой базы может сыграть и практическая подготовка студентов ташкентского филиала МИФИ на строящейся АЭС. Такой подход позволит будущим специалистам глубоко освоить работу станции еще в период обучения. Кроме того, по предложению генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, в городе энергетиков планируют строительство исследовательского реактора, который станет серьезным импульсом для развития школы атомной физики в Узбекистане.Отдельным перспективным направлением в рамках атомного кластера эксперт назвал радиационную обработку фруктов и овощей. Эта технология позволяет увеличить срок хранения сельхозпродукции и снизить потери при транспортировке, что особенно важно для экспортных поставок.Говоря о сырьевой базе, Борис Марцинкевич подчеркнул, что Узбекистан обладает значительным потенциалом для наращивания добычи урана и способен в перспективе существенно увеличить объемы производства. По его оценке, для страны естественно ориентироваться на обеспечение собственной АЭС топливом, поскольку необходимый научный и технологический задел уже сформирован.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

