https://uz.sputniknews.ru/20260205/kak-razvivaetsya-atomnaya-energetika-uzbekistana-55485565.html
АЭС, будущий город атомщиков и уран: как развивается атомная энергетика Узбекистана
АЭС, будущий город атомщиков и уран: как развивается атомная энергетика Узбекистана
Sputnik Узбекистан
По оценке эксперта, для страны естественно ориентироваться на обеспечение собственной АЭС топливом, поскольку необходимый научный и технологический задел уже сформирован
2026-02-05T15:00+0500
2026-02-05T15:00+0500
2026-02-05T15:00+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
аэс
атомная энергетика
строительство аэс в узбекистане
видео
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55484890_0:60:1135:698_1920x0_80_0_0_dbe5086e03479ff1a02693db6862c152.png
Узбекистан строит первую в истории страны атомную электростанцию исключительно за счет государственных средств — без привлечения межправительственных кредитов. Как отметил главный редактор журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан, со стороны государства уже осуществлены авансовые платежи.По его словам, формирование атомного кластера в республике открывает возможности не только для развития энергетики, но и для создания полноценного города атомщиков. Одним из наиболее перспективных направлений эксперт назвал развитие ядерной медицины, в том числе с использованием технологических возможностей установки РИТМ-Н-200.Важную роль в формировании национальной кадровой базы может сыграть и практическая подготовка студентов ташкентского филиала МИФИ на строящейся АЭС. Такой подход позволит будущим специалистам глубоко освоить работу станции еще в период обучения. Кроме того, по предложению генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, в городе энергетиков планируют строительство исследовательского реактора, который станет серьезным импульсом для развития школы атомной физики в Узбекистане.Отдельным перспективным направлением в рамках атомного кластера эксперт назвал радиационную обработку фруктов и овощей. Эта технология позволяет увеличить срок хранения сельхозпродукции и снизить потери при транспортировке, что особенно важно для экспортных поставок.Говоря о сырьевой базе, Борис Марцинкевич подчеркнул, что Узбекистан обладает значительным потенциалом для наращивания добычи урана и способен в перспективе существенно увеличить объемы производства. По его оценке, для страны естественно ориентироваться на обеспечение собственной АЭС топливом, поскольку необходимый научный и технологический задел уже сформирован.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55484890_63:0:1071:756_1920x0_80_0_0_060f4c1e188933b7f6913606f0136566.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэс атомная энергетика узбекистан уран
аэс атомная энергетика узбекистан уран
АЭС, будущий город атомщиков и уран: как развивается атомная энергетика Узбекистана
Эксклюзив
По оценке эксперта, для страны естественно ориентироваться на обеспечение собственной АЭС топливом, поскольку необходимый научный и технологический задел уже сформирован.
Узбекистан строит первую в истории страны атомную электростанцию исключительно за счет государственных средств — без привлечения межправительственных кредитов. Как отметил главный редактор журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан, со стороны государства уже осуществлены авансовые платежи.
По его словам, формирование атомного кластера в республике открывает возможности не только для развития энергетики, но и для создания полноценного города атомщиков. Одним из наиболее перспективных направлений эксперт назвал развитие ядерной медицины, в том числе с использованием технологических возможностей установки РИТМ-Н-200.
Важную роль в формировании национальной кадровой базы может сыграть и практическая подготовка студентов ташкентского филиала МИФИ на строящейся АЭС. Такой подход позволит будущим специалистам глубоко освоить работу станции еще в период обучения. Кроме того, по предложению генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, в городе энергетиков планируют строительство исследовательского реактора, который станет серьезным импульсом для развития школы атомной физики в Узбекистане.
Отдельным перспективным направлением в рамках атомного кластера эксперт назвал радиационную обработку фруктов и овощей. Эта технология позволяет увеличить срок хранения сельхозпродукции и снизить потери при транспортировке, что особенно важно для экспортных поставок.
Говоря о сырьевой базе, Борис Марцинкевич подчеркнул, что Узбекистан обладает значительным потенциалом для наращивания добычи урана и способен в перспективе существенно увеличить объемы производства. По его оценке, для страны естественно ориентироваться на обеспечение собственной АЭС топливом, поскольку необходимый научный и технологический задел уже сформирован.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.