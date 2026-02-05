https://uz.sputniknews.ru/20260205/kak-vstretili-prezidenta-uzbekistana-v-islamabade-55495229.html
2026-02-05T16:39+0500
2026-02-05T16:39+0500
2026-02-05T17:24+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55494966_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7fc7fd4c9f18443d60e39aeab0923bb7.jpg
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа прибыл с государственным визитом в столицу Пакистана Исламабад. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с программой двухдневного визита сегодня пройдут переговоры с Главнокомандующим силами обороны — командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил фельдмаршалом Асимом Муниром, Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.Завтра, 6 февраля запланированы встреча с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари и участие в узбекско-пакистанском бизнес-форуме.
Новости
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55494966_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_a43c646cdec3087a341ffa2bec34f829.jpg
Как встретили президента Узбекистана в Исламабаде
16:39 05.02.2026 (обновлено: 17:24 05.02.2026)
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа прибыл с государственным визитом в столицу Пакистана Исламабад. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
“В воздушном пространстве Пакистана борт высокого гостя сопровождали истребители Военно-воздушных сил страны. В аэропорту "Нурхан" главу нашего государства встретили Президент Пакистана Асиф Али Зардари, Премьер-министр Шахбаз Шариф и другие официальные лица. Были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул”, — говорится в сообщении.
В соответствии с программой двухдневного визита сегодня пройдут переговоры с Главнокомандующим силами обороны — командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил фельдмаршалом Асимом Муниром, Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
Завтра, 6 февраля запланированы встреча с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари и участие в узбекско-пакистанском бизнес-форуме.