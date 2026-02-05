https://uz.sputniknews.ru/20260205/mirziyoev-pozdravil-pashinyana-i-alieva-s-prisujdeniem-premii-za-sodeystvie-miru-55491175.html
Мирзиёев поздравил Пашиняна и Алиева с присуждением премии за содействие миру
В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби прошла церемония вручения премии имени Шейха Заида "За человеческое братство". Глава Узбекистана направил видеообращение ее участникам
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил
Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением Международной премии имени Шейха Заида "За человеческое братство".
Церемония вручения престижной премии за мирные инициативы состоялась в ОАЭ. Мирзиёев направил ее участникам видеообращение.
"Совместные усилия этих политических лидеров, направленные на разумное урегулирование многолетнего конфликта и достижение мира, по праву удостоены столь престижной награды. Достигнутое соглашение стало наглядным примером ответственного подхода к решению сложнейших проблем и по-настоящему историческим шагом на пути укрепления стабильности в нашем обширном регионе", — отметил президент РУз в своем видеообращении.
Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан выступает за разрешение любых конфликтов и разногласий только политико-дипломатическими средствами, на основе принципов международного права и добрососедства.
Отдельно лидер Узбекистана отметил вклад руководства Объединенных Арабских Эмиратов в активное продвижение гуманитарных инициатив и последовательное укрепление культуры диалога на международной арене.
Для справки: премия имени шейха Заида "За человеческое братство" — это независимая международная награда, учрежденная в 2019 году с целью поощрения за значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания, солидарности и сосуществования между народами и культурами.
В разные годы лауреатами этой премии становились папа римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основательница ассоциации IMAD и активистка по борьбе с экстремизмом Латифа Ибн Зиатен, король Иордании Абдалла II, королева Рания и другие.