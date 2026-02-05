https://uz.sputniknews.ru/20260205/prezident-uzbekistana-prinyal-delegatsiyu-iordanii-55478540.html

Президент Узбекистана принял делегацию Иордании — детали переговоров

Президент Узбекистана принял делегацию Иордании — детали переговоров

В этом году пройдут первое заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум ведущих компаний в Ташкенте. Стороны отметили необходимость их результативного проведения

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Сената Иорданского Хашимитского Королевства во главе с его Председателем Файсалом Акифом Мискалом аль-Файезом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Высокий гость передал главе руководителю страны теплые приветствия и искренние пожелания Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна.В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иорданских отношений всеобъемлющего партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в прошлом году в Самарканде.Собеседники с удовлетворением отметили интенсивные двусторонние контакты и обмены, рост объемов взаимной торговли и количество совместных предприятий.Они также подчеркнули важность активизации работы созданных "групп дружбы" в парламентах на основе "дорожной карты", усиления их роли в обеспечении эффективной реализации договоренностей глав двух государств. Обмен мнениями касался актуальной международной и региональной повестки.

