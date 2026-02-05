Узбекистан
Президент Узбекистана принял делегацию Иордании — детали переговоров
Президент Узбекистана принял делегацию Иордании — детали переговоров
В этом году пройдут первое заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум ведущих компаний в Ташкенте. Стороны отметили необходимость их результативного проведения
2026-02-05T10:10+0500
2026-02-05T10:32+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55475683_10:94:791:533_1920x0_80_0_0_c776431433be0d67de3b9be37ad75bc1.jpg
Президент Узбекистана принял делегацию Иордании — детали переговоров

10:10 05.02.2026 (обновлено: 10:32 05.02.2026)
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании во главе председателем Сената Файсалом Акифом Мискалом аль-Файезом
В этом году пройдут первое заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум ведущих компаний в Ташкенте. Стороны отметили необходимость их результативного проведения.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Сената Иорданского Хашимитского Королевства во главе с его Председателем Файсалом Акифом Мискалом аль-Файезом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Президент Узбекистана выступил за дальнейшее развитие межпарламентских связей с Иорданией
Президент Узбекистана выступил за дальнейшее развитие межпарламентских связей с Иорданией
Высокий гость передал главе руководителю страны теплые приветствия и искренние пожелания Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна.
В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иорданских отношений всеобъемлющего партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в прошлом году в Самарканде.
Собеседники с удовлетворением отметили интенсивные двусторонние контакты и обмены, рост объемов взаимной торговли и количество совместных предприятий.
Они также подчеркнули важность активизации работы созданных "групп дружбы" в парламентах на основе "дорожной карты", усиления их роли в обеспечении эффективной реализации договоренностей глав двух государств.
“Особое внимание уделено наращиванию взаимодействия в сфере торговли, промышленной кооперации, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном контексте указано на необходимость результативного проведения предстоящих в этом году первого заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума ведущих компаний в городе Ташкенте”, — говорится в сообщении.
Обмен мнениями касался актуальной международной и региональной повестки.
