https://uz.sputniknews.ru/20260205/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-pakistan-55487681.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан

Шавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан

Sputnik Узбекистан

Программа визита включает переговоры на высшем уровне в городе Исламабаде и первое заседание Совета стратегического сотрудничества.

2026-02-05T13:14+0500

2026-02-05T13:14+0500

2026-02-05T15:14+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

пакистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/05/55487517_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_7fa4109e364bd63f8d7ab7fbda5ca9dd.jpg

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с госвизитом в Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства. Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-пакистанских отношений дружбы и стратегического партнерства.По итогам саммита планируют подписать Совместную декларацию и солидный пакет двусторонних документов.В рамках деловой программы визита предусматривается участие президента Узбекистана в совместном бизнес-форуме и других мероприятиях, добавили в пресс-службе.

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев пакистан визит программа