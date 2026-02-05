Шавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан
13:14 05.02.2026 (обновлено: 15:14 05.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Программа визита включает переговоры на высшем уровне в городе Исламабаде и первое заседание Совета стратегического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с госвизитом в Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана отбыл в Пакистан с государственным визитом
Президент Узбекистана отбыл в Пакистан с государственным визитом
© telegram sputnikuzbekistan/
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа отбыл в эту страну с государственным визитом. В городе Исламабаде состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание Совета стратегического сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-пакистанских отношений дружбы и стратегического партнерства.
По итогам саммита планируют подписать Совместную декларацию и солидный пакет двусторонних документов.
В рамках деловой программы визита предусматривается участие президента Узбекистана в совместном бизнес-форуме и других мероприятиях, добавили в пресс-службе.