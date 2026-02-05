https://uz.sputniknews.ru/20260205/shavkat-mirziyoev-posetit-s-gosvizitom-pakistan--chto-v-programme-55477901.html
Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан — что в программе
Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан — что в программе
В фокусе предстоящих контактов на высшем уровне – вопросы дальнейшего углубления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.В фокусе предстоящих контактов на высшем уровне — вопросы дальнейшего углубления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.Речь пойдет о ключевых аспектах укрепления политического диалога, межправительственных, межпарламентских, деловых и межрегиональных связей.Особое внимание стороны уделят:Собеседники обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.По итогам переговоров ожидается подписание Совместной декларации и солидного пакета соглашений в приоритетных направлениях. Президент Узбекистана также примет участие в совместном бизнес-форуме представителей ведущих деловых кругов двух стран, добавили в пресс-службе.
В фокусе предстоящих контактов на высшем уровне — вопросы дальнейшего углубления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа 5-6 февраля посетит эту страну с государственным визитом. В соответствии с программой в городе Исламабаде состоятся переговоры с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари, Премьер-министром Шахбазом Шарифом, Главнокомандующим силами обороны — командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил фельдмаршалом Асимом Муниром, а также первое заседание Совета стратегического сотрудничества”, — говорится в сообщении.
В фокусе предстоящих контактов на высшем уровне — вопросы дальнейшего углубления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
Речь пойдет о ключевых аспектах укрепления политического диалога, межправительственных, межпарламентских, деловых и межрегиональных связей.
Особое внимание стороны уделят:
наращиванию товарооборота;
продвижению проектов кооперации в области промышленности, транспорта и инфраструктуры, туризма;
продолжению культурно-гуманитарного сотрудничества.
Собеседники обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.
По итогам переговоров ожидается подписание Совместной декларации и солидного пакета соглашений в приоритетных направлениях. Президент Узбекистана также примет участие в совместном бизнес-форуме представителей ведущих деловых кругов двух стран, добавили в пресс-службе.