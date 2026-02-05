https://uz.sputniknews.ru/20260205/shavkat-mirziyoev-posetit-s-gosvizitom-pakistan--chto-v-programme-55477901.html

Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан — что в программе

Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан — что в программе

В фокусе предстоящих контактов на высшем уровне – вопросы дальнейшего углубления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.В фокусе предстоящих контактов на высшем уровне — вопросы дальнейшего углубления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.Речь пойдет о ключевых аспектах укрепления политического диалога, межправительственных, межпарламентских, деловых и межрегиональных связей.Особое внимание стороны уделят:Собеседники обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.По итогам переговоров ожидается подписание Совместной декларации и солидного пакета соглашений в приоритетных направлениях. Президент Узбекистана также примет участие в совместном бизнес-форуме представителей ведущих деловых кругов двух стран, добавили в пресс-службе.

