Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
По словам специалиста, квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес
Квашеная капуста помогает улучшать пищеварение и поддерживает иммунитет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова.Специалист также напомнил, что квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес.Он добавил, что из-за брожения и ферментации квашеная капуста — продукт с выраженной кислотностью и повышенным содержанием соли и добавлением сахара, а если говорить про промышленную продукцию с полок магазинов, то и с консервантами. Все это при большом потреблении снижает ее пользу и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и желудок. Поэтому предпочтительнее домашняя капуста натурального брожения или продукт с минимальным составом.
Врач раскрыл все секреты квашеной капусты

По словам специалиста, квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес.
Квашеная капуста помогает улучшать пищеварение и поддерживает иммунитет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова.
"Квашеная капуста — один из самых любимых народных "пробиотиков" в зимнее время года. И действительно, этот продукт обладает неоспоримыми полезными качествами — благодаря бактериям, вырабатывающимся в процессе брожения, капуста поддерживает микрофлору кишечника, помогая улучшать пищеварение. На этот же процесс позитивно влияет и клетчатка, которой богата капуста. Этот квашенный овощ содержит в себе витамин С, который, как мы знаем, поддерживает иммунитет, витамины В и К, а еще калий, магний и железо", — пояснил он.
Специалист также напомнил, что квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес.
"Несмотря на свою пользу, включать квашеную капусту в свой рацион на ежедневной основе нет никакой необходимости. Для здорового взрослого человека достаточно употреблять этот продукт два-три раза в неделю по 150 граммов", — предупредил врач.
Он добавил, что из-за брожения и ферментации квашеная капуста — продукт с выраженной кислотностью и повышенным содержанием соли и добавлением сахара, а если говорить про промышленную продукцию с полок магазинов, то и с консервантами. Все это при большом потреблении снижает ее пользу и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и желудок. Поэтому предпочтительнее домашняя капуста натурального брожения или продукт с минимальным составом.
