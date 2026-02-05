https://uz.sputniknews.ru/20260205/vse-sekrety-kvashenoy-kapusty-55479338.html

Врач раскрыл все секреты квашеной капусты

По словам специалиста, квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес

Квашеная капуста помогает улучшать пищеварение и поддерживает иммунитет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова.Специалист также напомнил, что квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес.Он добавил, что из-за брожения и ферментации квашеная капуста — продукт с выраженной кислотностью и повышенным содержанием соли и добавлением сахара, а если говорить про промышленную продукцию с полок магазинов, то и с консервантами. Все это при большом потреблении снижает ее пользу и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и желудок. Поэтому предпочтительнее домашняя капуста натурального брожения или продукт с минимальным составом.

