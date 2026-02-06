Шавката Мирзиёева наградили высшей государственной наградой – Орденом "Нишан-е-Пакистан"
16:25 06.02.2026 (обновлено: 16:32 06.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Высокая награда является достойным признанием и оценкой совместных усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также проявлением отношений дружбы и глубокого уважения к народу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В резиденции “Айван-е-Садр” состоялась церемония вручения Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан" (Знак Пакистана). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Высшую награду Пакистана главе нашего государства торжественно вручил Президент этой страны Асиф Али Зардари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
Состоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что эта высокая награда является достойным признанием и оценкой совместных усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также проявлением отношений дружбы и глубокого уважения к народу Узбекистана.
Выражена уверенность, что узбекско-пакистанское стратегическое партнерство будет неизменно наполняться новым содержанием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
Состоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Данной высокой награды в разные годы были удостоены Королева Великобритании Елизавета II, Президент США Ричард Никсон, Президент ЮАР Нельсон Мандела, Король Таиланда Пхумипон Адульядет, Президент ОАЭ Шейх Заид бин Султан Аль Нахаян, председатель КНР Ху Цзиньтао, Президент Турции Режеп Тайип Эрдоган, Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман и другие", — отметили в пресс-службе президента.
На этом программа двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась и Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась.
Программа двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту "Нурхан" высокого гостя проводили специальный советник Премьер-министра – министр промышленности и производства Пакистана Харун Ахтар и другие официальные лица.