Шавката Мирзиёева наградили высшей государственной наградой – Орденом "Нишан-е-Пакистан"

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В резиденции “Айван-е-Садр” состоялась церемония вручения Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан" (Знак Пакистана). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Высшую награду Пакистана главе нашего государства торжественно вручил Президент этой страны Асиф Али Зардари.Было отмечено, что эта высокая награда является достойным признанием и оценкой совместных усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также проявлением отношений дружбы и глубокого уважения к народу Узбекистана.Выражена уверенность, что узбекско-пакистанское стратегическое партнерство будет неизменно наполняться новым содержанием.На этом программа двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась и Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.В аэропорту "Нурхан" высокого гостя проводили специальный советник Премьер-министра – министр промышленности и производства Пакистана Харун Ахтар и другие официальные лица.

