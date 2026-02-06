Узбекистан
Шавката Мирзиёева наградили высшей государственной наградой – Орденом "Нишан-е-Пакистан"
Шавката Мирзиёева наградили высшей государственной наградой – Орденом "Нишан-е-Пакистан"
Высокая награда является достойным признанием и оценкой совместных усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также проявлением отношений дружбы и глубокого уважения к народу Узбекистана.
шавкат мирзиёев
награждение
пакистан
узбекистан
государственный визит
награда
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В резиденции “Айван-е-Садр” состоялась церемония вручения Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан" (Знак Пакистана). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Высшую награду Пакистана главе нашего государства торжественно вручил Президент этой страны Асиф Али Зардари.Было отмечено, что эта высокая награда является достойным признанием и оценкой совместных усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также проявлением отношений дружбы и глубокого уважения к народу Узбекистана.Выражена уверенность, что узбекско-пакистанское стратегическое партнерство будет неизменно наполняться новым содержанием.На этом программа двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась и Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.В аэропорту "Нурхан" высокого гостя проводили специальный советник Премьер-министра – министр промышленности и производства Пакистана Харун Ахтар и другие официальные лица.
16:25 06.02.2026 (обновлено: 16:32 06.02.2026)
Высокая награда является достойным признанием и оценкой совместных усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также проявлением отношений дружбы и глубокого уважения к народу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В резиденции “Айван-е-Садр” состоялась церемония вручения Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан" (Знак Пакистана). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Высшую награду Пакистана главе нашего государства торжественно вручил Президент этой страны Асиф Али Зардари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
Состоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Нишан-е-Пакистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2026
Состоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что эта высокая награда является достойным признанием и оценкой совместных усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также проявлением отношений дружбы и глубокого уважения к народу Узбекистана.
Выражена уверенность, что узбекско-пакистанское стратегическое партнерство будет неизменно наполняться новым содержанием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
Состоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Нишан-е-Пакистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2026
Состоялась церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена "Нишан-е-Пакистан".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Данной высокой награды в разные годы были удостоены Королева Великобритании Елизавета II, Президент США Ричард Никсон, Президент ЮАР Нельсон Мандела, Король Таиланда Пхумипон Адульядет, Президент ОАЭ Шейх Заид бин Султан Аль Нахаян, председатель КНР Ху Цзиньтао, Президент Турции Режеп Тайип Эрдоган, Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман и другие", — отметили в пресс-службе президента.
На этом программа двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась и Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась.
Программа двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2026
Программа двухдневного государственного визита президента Узбекистана в Пакистан завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту "Нурхан" высокого гостя проводили специальный советник Премьер-министра – министр промышленности и производства Пакистана Харун Ахтар и другие официальные лица.
Экономика, технологии, безопасность: Узбекистан и Пакистан заключили пакет соглашений
Экономика, технологии, безопасность: Узбекистан и Пакистан заключили пакет соглашений
10:42
