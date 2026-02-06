Глава Узбекистана обозначил ключевые направления экономического партнерства с Пакистаном

https://uz.sputniknews.ru/20260206/uzbekistan-klyuchevye-napravleniya-ekonomicheskogo-partnerstvo-pakistan-55516343.html

В рамках деловой программы госвизита в Исламабад Шавкат Мирзиёев вместе с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом принял участие в бизнес-форуме, где в присутствии лидеров состоялась церемония обмена рядом инвестиционных и торгово-экономических соглашений.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил ключевые направления экономического партнерства с Пакистаном. В их числе фармацевтика и медицина, легкая промышленность, горно-металлургическая отрасль и геология, расширение сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках деловой программы государственного визита в город Исламабад президент Узбекистана вместе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом принял участие в совместном бизнес-форуме.В мероприятии участвовали руководители и представители более 300 ведущих промышленных предприятий и торговых компаний, отраслевых организаций и деловых структур двух стран.В ходе форума Шавкат Мирзиёев пригласил пакистанские компании к проектам локализации лекарственных средств, биотехнологий и медицинского оборудования в Узбекистане. Для этого пакистанским инвесторам будут созданы благоприятные условия для деятельности в Ташкентском фармацевтическом парке.В своем выступлении президент отметил, что имеется большой потенциал сотрудничества в совместном выпуске готовой текстильной продукции для международных брендов. Узбекистан готов передать текстильные предприятия в доверительное управление и создать отдельные зоны кожевенной промышленности для пакистанских партнеров.Было также отмечено, что укрепление транспортно-логистической взаимосвязанности является важным условием дальнейшего наращивания торговли.В завершение глава Узбекистана и Премьер-министр Пакистана подписали отдельный Протокол о достигнутых договоренностях, в котором закреплены сроки практической реализации и ответственные за это руководители министерств и ведомств двух стран.Также в присутствии лидеров состоялась церемония обмена рядом инвестиционных и торгово-экономических соглашений.

