В Самарканде прошла встреча школьников с юными писателями из Казахстана.

В конце декабря в Казахстане вышла в свет детская сказка "Гарольд и Лорабель. Королевство книг", рассказывающая о приключениях мальчика и девочки, увлеченных чтением. Ее авторами стали 13-летние братья из Уральска — Арлан и Аслан Айткалиевы.
Самарканд, 7 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. В одной из школ Самарканда состоялась встреча младшеклассников с Арланом и Асланом. Мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, подарило ребятам возможность не только узнать, почему юные казахстанцы решили написать книгу, но и пообщаться с ними о школьной жизни и любимых книгах.Дети с интересом обсуждали литературу, говорили о том, какие книги любят читать и почему сегодня так важно не потерять связь между человеком и книгой.Педагог призналась, что не ожидала такого масштаба мероприятия.Юные писатели, в свою очередь, рассказали, что впервые общались с иностранными школьниками.Арлан и Аслан отметили, что их книга отличается от других детских сказок тем, что она написана на понятном для школьников языке. Кроме того, книга оформлена в формате "перевертыша": с одной стороны текст написан на русском языке, а если перевернуть — на казахском. Также в книге имеются сурдоперевод и аудиоозвучка, доступные по QR-коду.Что касается инициатора встречи, то Юлия Чумычкина признается, что мероприятие стало для нее источником вдохновения.
Самарканд, 7 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. В одной из школ Самарканда состоялась встреча младшеклассников с Арланом и Асланом. Мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, подарило ребятам возможность не только узнать, почему юные казахстанцы решили написать книгу, но и пообщаться с ними о школьной жизни и любимых книгах.
Дети с интересом обсуждали литературу, говорили о том, какие книги любят читать и почему сегодня так важно не потерять связь между человеком и книгой.
"Как педагог и родитель хорошо понимаю, насколько чтение важно для детей. Именно поэтому у меня появилась идея организовать в школе литературную встречу с авторами детских сказок, способными вдохновить юных читателей. Рада, что Арлан и Аслан откликнулись на мое предложение", — рассказывает преподаватель начальных классов одной из частных школ Самарканда Юлия Чумычкина.
Педагог призналась, что не ожидала такого масштаба мероприятия.
"Мы думали, что встреча пройдет в узком формате, но в итоге в ней приняли участие не только школьники, но и представители консульства Казахстана, а также общественности", — отметила она.
Юные писатели, в свою очередь, рассказали, что впервые общались с иностранными школьниками.
"Это наша первая такая встреча, и мы очень благодарны за приглашение. Ранее мы проводили встречи с младшеклассниками в своей школе и в нашем городе, но онлайн-формат для нас — в новинку. Самаркандских школьников очень заинтересовала наша книга, и мы надеемся, что вскоре она появится на полках в разных странах мира, в том числе и в Узбекистане", — поделились братья.
Арлан и Аслан отметили, что их книга отличается от других детских сказок тем, что она написана на понятном для школьников языке. Кроме того, книга оформлена в формате "перевертыша": с одной стороны текст написан на русском языке, а если перевернуть — на казахском. Также в книге имеются сурдоперевод и аудиоозвучка, доступные по QR-коду.
"Мы хотим пожелать школьникам Узбекистана всегда стремиться к знаниям, чаще бывать в библиотеках, учиться новому и расширять кругозор. Важно уметь дружить, находить общий язык с разными людьми, изучать языки и, конечно же, любить книги, ведь знание — сила, а чтение — ключ к знаниям", — подчеркнули школьники из Казахстана.
Что касается инициатора встречи, то Юлия Чумычкина признается, что мероприятие стало для нее источником вдохновения.
"Теперь у меня появилась идея наладить сотрудничество с культурными центрами Самарканда, чтобы дети могли знакомиться с культурой и традициями разных стран. Сегодня как никогда важно воспитывать в детях толерантность, уважение к другим народам, языкам и культурам", — заключила она.