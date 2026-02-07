https://uz.sputniknews.ru/20260207/samarkand-proshla-vstrecha-shkolnikov-pisateli-kazaxstan-55529530.html

В Самарканде прошла встреча школьников с юными писателями из Казахстана

В конце декабря в Казахстане вышла в свет детская сказка "Гарольд и Лорабель. Королевство книг", рассказывающая о приключениях мальчика и девочки, увлеченных чтением. Ее авторами стали 13-летние братья из Уральска — Арлан и Аслан Айткалиевы.

Самарканд, 7 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. В одной из школ Самарканда состоялась встреча младшеклассников с Арланом и Асланом. Мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, подарило ребятам возможность не только узнать, почему юные казахстанцы решили написать книгу, но и пообщаться с ними о школьной жизни и любимых книгах.Дети с интересом обсуждали литературу, говорили о том, какие книги любят читать и почему сегодня так важно не потерять связь между человеком и книгой.Педагог призналась, что не ожидала такого масштаба мероприятия.Юные писатели, в свою очередь, рассказали, что впервые общались с иностранными школьниками.Арлан и Аслан отметили, что их книга отличается от других детских сказок тем, что она написана на понятном для школьников языке. Кроме того, книга оформлена в формате "перевертыша": с одной стороны текст написан на русском языке, а если перевернуть — на казахском. Также в книге имеются сурдоперевод и аудиоозвучка, доступные по QR-коду.Что касается инициатора встречи, то Юлия Чумычкина признается, что мероприятие стало для нее источником вдохновения.

