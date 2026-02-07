https://uz.sputniknews.ru/20260207/uzbekistan-agentstvo-po-razvitiyu-promyshlennoy-kooperatsii-goszakupkam-55542909.html

В Узбекистане учреждено Агентство по развитию промышленной кооперации и госзакупкам

В Узбекистане вводится новая единая система управления в сфере промышленной кооперации и государственных закупок, что предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева будет образовано Агентство по промышленной кооперации и государственным закупкам, а также его управляющий совет. Агентству передаются задачи, функции и полномочия Министерства экономики и финансов в сфере государственных закупок.Ожидается, что проведение единой и согласованной государственной политики позволит сформировать цепочки добавленной стоимости для выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции в стране, а также снизить зависимость ключевых отраслей экономики от внешних факторов.Новый подход нацелен на активное вовлечение малого и среднего бизнеса к кооперации с крупными предприятиями, интеграцию национального производства в мировые цепочки поставок и внедрение инновационных решений, способствующих технологической модернизации и применению международных стандартов качества.Основные цели создания агентства:Документ вводит практику разработки программ по расширению производства отечественной продукции и развитию промышленной кооперации на среднесрочную и долгосрочную перспективу на основе анализа потребностей отраслей и зарубежного опыта.С 1 июля программы будут формироваться по ключевым направлениям: фармацевтика, электротехника, электроника и робототехника, автомобилестроение, строительные материалы, газо- и нефтехимия, легкая и пищевая промышленность, а также базовые отрасли с высоким инвестиционным потенциалом (энергетика, горнодобывающая промышленность, химия), регионам и другим сферам по решению управляющего совета агентства.Проекты, включенные в программы, смогут использовать сырье и комплектующие, не производимые в стране и импортируемые по утвержденному перечню, без уплаты таможенной пошлины сроком на три года.С 1 июля агентство начнет анализировать рынки Узбекистана и региона и поэтапно формировать перечень конкурентоспособной продукции, рекомендованной к освоению для развития цепочек добавленной стоимости в национальной экономике.С предпринимателями, наладившими выпуск такой продукции, будут заключаться договоры гарантированной закупки.По крупным инвестиционным проектам с государственным участием будет внедрена комплексная оценка их вклада в национальную экономику, с последующим применением мер господдержки.Агентство также займется реализацией проектов по принципу "развития поставщиков" (vendor development), расширяя возможности участия отечественных и зарубежных предприятий в государственных закупках.Кроме того, оно будет развивать сотрудничество с зарубежными правообладателями, содействовать трансферу технологий, передаче брендов и товарных знаков, а также помогать предпринимателям в прохождении сертификационных, лицензионных, разрешительных, санитарных и других обязательных процедур.При агентстве будет создан Государственный целевой фонд развития промышленной кооперации, для поддержки вовлечения малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных предприятий и расширения выпуска отечественной продукции. В 2026 году фонд получит средства Фонда реконструкции и развития в размере $50 млн.Через коммерческие банки из фонда будут предоставляться кредиты для финансирования предпринимательских проектов (до $10 млн), внедрения новых видов высокотехнологичной продукции, расширения существующих мощностей и пополнения оборотных средств (до $2 млн).Кроме того, будут выделяться субсидии до 30% расходов, но не более $1 млн, на трансфер технологий, использование брендов и товарных знаков.На конкурсной основе будут выделяться субсидии до 50% расходов, но не выше 10 млрд сумов, для реализации промышленных стартапов — до 10 лучших проектов высокотехнологичной продукции ежегодно.Директором агентства назначен Бахтиёр Халимович Хайдаров. Он также войдет в состав Межведомственной комиссии по взаимодействию со Всемирной торговой организацией и Правительственной комиссии по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленности и регулирования торговли.

