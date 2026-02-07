https://uz.sputniknews.ru/20260207/uzbekistanskiy-borets-chempion-mejdunarodnogo-turnira-v-xorvatii-55541008.html

Узбекистанский борец второй раз стал чемпионом международного турнира в Хорватии

Узбекистанский борец второй раз стал чемпионом международного турнира в Хорватии

Sputnik Узбекистан

В эти дни в столице Хорватии проходит международный турнир "Zagreb Open" по греко-римской борьбе.

2026-02-07T16:16+0500

2026-02-07T16:16+0500

2026-02-07T16:51+0500

спортивные соревнования

золотая медаль

узбекистан

спорт

греко-римская борьба

хорватия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/07/55541376_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b6707a2a801d514b57d67de687b00d36.jpg

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе 20-летний Айтжан Халмаханов выступавший в весовой категории до 67 килограмм, завоевал золотую медаль на международных соревнованиях в Хорватии, сообщает пресс-служба НОК.В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана. На ковер выйдут серебряный призер чемпионата мира 2025 Алишер Ганиев (до 60 кг) и обладатель бронзы осеннего чемпионата мира-2025 в Загребе Абдулло Алиев (77 кг).Стоит отметить, что представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов ранее завоевал золотую медаль, ставшую для республики первой на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года.Тогда девятнадцатилетний Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг, одержал уверенную победу над корейским соперником со счетом 6:0.

https://uz.sputniknews.ru/20250922/uzbekistan-zoloto-chm-po-greko-rimskoy-borbe-52141072.html

узбекистан

хорватия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан борец чемпион международный турнир хорватия