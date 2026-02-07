https://uz.sputniknews.ru/20260207/uzbekistanskiy-borets-chempion-mejdunarodnogo-turnira-v-xorvatii-55541008.html
Узбекистанский борец второй раз стал чемпионом международного турнира в Хорватии
В эти дни в столице Хорватии проходит международный турнир "Zagreb Open" по греко-римской борьбе.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе 20-летний Айтжан Халмаханов выступавший в весовой категории до 67 килограмм, завоевал золотую медаль на международных соревнованиях в Хорватии, сообщает пресс-служба НОК.В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана. На ковер выйдут серебряный призер чемпионата мира 2025 Алишер Ганиев (до 60 кг) и обладатель бронзы осеннего чемпионата мира-2025 в Загребе Абдулло Алиев (77 кг).Стоит отметить, что представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов ранее завоевал золотую медаль, ставшую для республики первой на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года.Тогда девятнадцатилетний Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг, одержал уверенную победу над корейским соперником со счетом 6:0.
В эти дни в столице Хорватии проходит международный турнир "Zagreb Open 2026", в котором определят сильнейших борцов греко-римского или классического стиля.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе 20-летний Айтжан Халмаханов выступавший в весовой категории до 67 килограмм, завоевал золотую медаль на международных соревнованиях в Хорватии, сообщает
пресс-служба НОК.
В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана.
"Награду высшей пробы нашей команде принес талантливый борец Айтжан Халмаханов. Выступая в весовой категории до 67 кг, он победил всех соперников и стал автором первой медали узбекских "классиков" в этом году", — говорится в сообщении НОК.
На ковер выйдут серебряный призер чемпионата мира 2025 Алишер Ганиев (до 60 кг) и обладатель бронзы осеннего чемпионата мира-2025 в Загребе Абдулло Алиев (77 кг).
Стоит отметить, что представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов ранее завоевал золотую медаль, ставшую для республики первой на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года.
Тогда девятнадцатилетний Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг, одержал уверенную победу над корейским соперником со счетом 6:0.