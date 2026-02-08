В ЕАЭС готовят соглашение против нарушений прав интеллектуальной собственности в сети

https://uz.sputniknews.ru/20260208/eaes-soglashenie-narushenie-prav-intellektualnoy-sobstvennosti-55548088.html
Реализация Соглашения поможет сократить распространение контрафактного контента в интернете, создать понятные и предсказуемые условия для участников цифрового рынка, а также будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза согласовали единые подходы к противодействию с нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Эти подходы планируется закрепить в Соглашении, проект которого может быть одобрен в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции Казахстана.Соглашением будут оговорены нормы по противодействию нелегальному использованию фильмов, музыки, книг и других объектов авторского права в цифровой среде.В частности, планируется, что интернет-ресурсы смогут блокироваться по решению суда страны ЕАЭС, где были нарушены права правообладателя. Владельцы сайтов, посредники и другие участники цифровой среды должны будут ограничивать доступ к такому контенту.Кроме того, в странах ЕАЭС планируют создать национальные электронные реестры заблокированных интернет-ресурсов из-за нарушений прав интеллектуальной собственности. Реестры будут учитывать эти ресурсы и обмениваться информацией между уполномоченными органами государств-членов.Ожидается, что такие реестры повысят прозрачность мер, обеспечат единый подход к блокировке нелегального контента и укрепят координацию действий по защите интеллектуальных прав в цифровом пространстве.Реализация Соглашения поможет сократить распространение контрафактного контента в интернете, создать понятные и предсказуемые условия для участников цифрового рынка, а также будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в ЕАЭС.
Новости
"Также документ будет предусматривать формирование согласованных подходов государств-членов ЕАЭС к ограничению доступа к сайтам и онлайн-ресурсам, на которых незаконно размещается контрафактный контент. Основная цель договоренностей заключается в повышении эффективности защиты правообладателей и выработке единых механизмов взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС", — отметили в ведомстве.
