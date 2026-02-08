Сборная Узбекистана по греко-римской борьбе завоевала еще 2 медали на турнире в Хорватии

https://uz.sputniknews.ru/20260208/sbornaya-uzbekistana-po-greko-rimskoy-borbe-zavoevala-2-medali-turnir-xorvatii-55555115.html
В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На межународном турнире "Zagreb Open" представители сборной Узбекистана завоевали еще две награды, сообщает Национальный олимпийский комитет.В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана.В весовой категории до 77 кг бронзовую медаль завоевал Абдулло Алиев, а в категории до 87 кг третье место занял Мухаммадкадир Расулов. Таким образом, на данный момент в копилке сборной Узбекистана — одна золотая и две бронзовые награды.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
На межународном турнире "Zagreb Open" представители сборной Узбекистана завоевали еще две награды, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана.
"На международном турнире "Zagreb Open" по греко-римской борьбе, который проходит в Хорватии, сборная Узбекистана пополнила свою копилку еще двумя наградами", —говорится в сообщении.
В весовой категории до 77 кг бронзовую медаль завоевал Абдулло Алиев, а в категории до 87 кг третье место занял Мухаммадкадир Расулов.
Таким образом, на данный момент в копилке сборной Узбекистана — одна золотая и две бронзовые награды.