Сборная Узбекистана по греко-римской борьбе завоевала еще 2 медали на турнире в Хорватии

В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На межународном турнире "Zagreb Open" представители сборной Узбекистана завоевали еще две награды, сообщает Национальный олимпийский комитет.В столице Хорватии Загребе 6—8 февраля проходит рейтинговый турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе "Zagreb Open-2026", в котором принимают участие 188 борцов-классиков из 24 стран мира, в том числе и сборная Узбекистана.В весовой категории до 77 кг бронзовую медаль завоевал Абдулло Алиев, а в категории до 87 кг третье место занял Мухаммадкадир Расулов. Таким образом, на данный момент в копилке сборной Узбекистана — одна золотая и две бронзовые награды.

