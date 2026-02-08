https://uz.sputniknews.ru/20260208/tashkent-startoval-91-sezon-akademicheskogo-russkogo-dramaticheskogo-teatra-uzbekistana-55553034.html

В Ташкенте стартовал 91-й сезон академического русского драматического театра Узбекистана

В Ташкенте стартовал 91-й сезон академического русского драматического театра Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Открытие состоялось премьерным показом спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина в постановке главного режиссера театра Валихана Умарова.

2026-02-08T15:36+0500

2026-02-08T15:36+0500

2026-02-08T15:53+0500

театр

открытие

государственный академический русский драматический театр узбекистана

ташкент

премьера

спектакль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54890525_0:70:1332:819_1920x0_80_0_0_c40722cf9f3805fa9d3bd8b77665e51d.jpg

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Ташкенте открылся 91-й театральный сезон в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он стартовал спектаклем "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина в постановке главного режиссера театра Валихана Умарова.Зал был полон зрителей. Валихан Умаров на протяжении всего спектакля наблюдал за игрой актеров, стоя у последних рядов зрительного зала.В основе постановки — слушание нескольких дел о семейных разводах. Главные герои — молодые муж и жена ссорятся из-за пустяка, однако жизненные обстоятельства усугубляют конфликт. В финале остается главное — любовь, способная преодолеть любые трудности."Если бы вы знали, как переполнено радостью сердце ветерана. Мы, актеры, никому не нужны, если нет вас — зрителей. Но, слава Богу, вы есть", — сказал в завершение спектакля ветеран театра, актер Абзал Рафиков.

https://uz.sputniknews.ru/20260206/kak-proxodyat-poslednie-prigotovleniya-pered-otkrytiem-russkogo-dramteatr-tashkent-55520981.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

государственный академический русский драматический театр узбекистан 91-й сезон