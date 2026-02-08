В Ташкенте стартовал 91-й сезон академического русского драматического театра Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20260208/tashkent-startoval-91-sezon-akademicheskogo-russkogo-dramaticheskogo-teatra-uzbekistana-55553034.html
Открытие состоялось премьерным показом спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина в постановке главного режиссера театра Валихана Умарова.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Ташкенте открылся 91-й театральный сезон в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он стартовал спектаклем "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина в постановке главного режиссера театра Валихана Умарова.Зал был полон зрителей. Валихан Умаров на протяжении всего спектакля наблюдал за игрой актеров, стоя у последних рядов зрительного зала.В основе постановки — слушание нескольких дел о семейных разводах. Главные герои — молодые муж и жена ссорятся из-за пустяка, однако жизненные обстоятельства усугубляют конфликт. В финале остается главное — любовь, способная преодолеть любые трудности."Если бы вы знали, как переполнено радостью сердце ветерана. Мы, актеры, никому не нужны, если нет вас — зрителей. Но, слава Богу, вы есть", — сказал в завершение спектакля ветеран театра, актер Абзал Рафиков.
15:36 08.02.2026 (обновлено: 15:53 08.02.2026)
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
В Ташкенте открылся 91-й театральный сезон в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Он стартовал спектаклем "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина в постановке главного режиссера театра Валихана Умарова.
Зал был полон зрителей. Валихан Умаров на протяжении всего спектакля наблюдал за игрой актеров, стоя у последних рядов зрительного зала.
"Получил удовольствие, несколько раз заплакал", — укромно поделился впечатлениями один из зрителей со своей супругой.
В основе постановки — слушание нескольких дел о семейных разводах. Главные герои — молодые муж и жена ссорятся из-за пустяка, однако жизненные обстоятельства усугубляют конфликт. В финале остается главное — любовь, способная преодолеть любые трудности.
"Если бы вы знали, как переполнено радостью сердце ветерана. Мы, актеры, никому не нужны, если нет вас — зрителей. Но, слава Богу, вы есть", — сказал в завершение спектакля ветеран театра, актер Абзал Рафиков.