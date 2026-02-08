https://uz.sputniknews.ru/20260208/uzbekistan-sportsmenki-zoloto-chempionat-azii-legkaya-atletika-55546875.html
Узбекистанские спортсменки принесли стране золото чемпионата Азии по легкой атлетике
Узбекистанские спортсменки ярко выступили на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Тяньцзине. Шарифа Давронова завоевала золото в тройном прыжке, а Джонбиби Хукмова победила в беге на 400 метров.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/08/55546935_0:74:2560:1514_1920x0_80_0_0_e42065c4ab2139a8e249aea6870b2e79.jpg
2026
10:12 08.02.2026 (обновлено: 10:19 08.02.2026)
Представительницы сборной республики ярко выступили на ЧА по легкой атлетике в помещении в Тяньцзине. Шарифа Давронова завоевала золото в тройном прыжке, а Джонбиби Хукмова победила в беге на 400 метров.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по легкой атлетике Шарифа Давронова и Джонбиби Хукмова завоевали золотые медали на Чемпионате Азии в Китае. Об этом сообщила пресс-служба НОК.
В китайском городе Тяньцзинь с 6 по 8 февраля проходит 12-й Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В соревнованиях участвуют спортсмены из 24 стран, входящих в Asian Athletics.
"На данных соревнованиях сборная Узбекистана пополнила свою копилку двумя золотыми наградами",— говорится в сообщении.
Шарифа Давронова, выступавшая в программе тройного прыжка показала результат 14,05 метра и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
В беге на 400 метров Джонбиби Хукмова финишировала первой с результатом 53,61 секунды и стала чемпионкой Азии.
Эта победа вновь подтвердила, что узбекские спортсменки входят в число сильнейших легкоатлеток Азии.