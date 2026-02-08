https://uz.sputniknews.ru/20260208/uzbekistan-sportsmenki-zoloto-chempionat-azii-legkaya-atletika-55546875.html

Узбекистанские спортсменки принесли стране золото чемпионата Азии по легкой атлетике

Узбекистанские спортсменки ярко выступили на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Тяньцзине. Шарифа Давронова завоевала золото в тройном прыжке, а Джонбиби Хукмова победила в беге на 400 метров.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по легкой атлетике Шарифа Давронова и Джонбиби Хукмова завоевали золотые медали на Чемпионате Азии в Китае. Об этом сообщила пресс-служба НОК.В китайском городе Тяньцзинь с 6 по 8 февраля проходит 12-й Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В соревнованиях участвуют спортсмены из 24 стран, входящих в Asian Athletics.Шарифа Давронова, выступавшая в программе тройного прыжка показала результат 14,05 метра и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. В беге на 400 метров Джонбиби Хукмова финишировала первой с результатом 53,61 секунды и стала чемпионкой Азии.Эта победа вновь подтвердила, что узбекские спортсменки входят в число сильнейших легкоатлеток Азии.

