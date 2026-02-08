Узбекистан
Узбекистанские спортсменки принесли стране золото чемпионата Азии по легкой атлетике

10:12 08.02.2026 (обновлено: 10:19 08.02.2026)
Спортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах
Спортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2026
© Пресс-служба НОК
Подписаться
Представительницы сборной республики ярко выступили на ЧА по легкой атлетике в помещении в Тяньцзине. Шарифа Давронова завоевала золото в тройном прыжке, а Джонбиби Хукмова победила в беге на 400 метров.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по легкой атлетике Шарифа Давронова и Джонбиби Хукмова завоевали золотые медали на Чемпионате Азии в Китае. Об этом сообщила пресс-служба НОК.
В китайском городе Тяньцзинь с 6 по 8 февраля проходит 12-й Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В соревнованиях участвуют спортсмены из 24 стран, входящих в Asian Athletics.

"На данных соревнованиях сборная Узбекистана пополнила свою копилку двумя золотыми наградами",— говорится в сообщении.

© Минспорта РУз.Спортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах
Спортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2026
Спортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах
© Минспорта РУз.
Шарифа Давронова, выступавшая в программе тройного прыжка показала результат 14,05 метра и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
В беге на 400 метров Джонбиби Хукмова финишировала первой с результатом 53,61 секунды и стала чемпионкой Азии.
© Пресс-служба НОКСпортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах
Спортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2026
Спортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах
© Пресс-служба НОК
Эта победа вновь подтвердила, что узбекские спортсменки входят в число сильнейших легкоатлеток Азии.
