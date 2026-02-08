https://uz.sputniknews.ru/20260208/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-sidorovka-v-sumskoy-oblasti-55552616.html
Российские военные освободили Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской
Российские военные освободили Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской
Sputnik Узбекистан
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, бронетранспортер и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.
2026-02-08T14:49+0500
2026-02-08T14:49+0500
2026-02-08T15:34+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
минобороны рф
украина
безопасность
спецоперация
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54853072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_348824eff570e55f0190b8c5e4544388.jpg
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Армия России установила контроль над двумя населенными пунктами в зоне спецоперации, сообщило министерство обороны РФ.Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное, Нестерное, Охримовка, Петропавловка и Тихое Харьковской области.В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, бронетранспортер и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.Также бойцы "Запада" взяли Глушковку в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки более 150 военных.Также войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах противника. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54853072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61db26ca44649405d2c504be1f992813.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вс россия украина всу сидоровка сумская область минобороны
вс россия украина всу сидоровка сумская область минобороны
Российские военные освободили Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской
14:49 08.02.2026 (обновлено: 15:34 08.02.2026)
В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, бронетранспортер и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Армия России установила контроль над двумя населенными пунктами в зоне спецоперации, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка и Угроеды Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное, Нестерное, Охримовка, Петропавловка и Тихое Харьковской области.
В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, бронетранспортер и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.
Также бойцы "Запада" взяли Глушковку в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки более 150 военных.
Также войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах противника. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника.