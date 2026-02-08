https://uz.sputniknews.ru/20260208/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-sidorovka-v-sumskoy-oblasti-55552616.html

Российские военные освободили Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской

В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, бронетранспортер и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Армия России установила контроль над двумя населенными пунктами в зоне спецоперации, сообщило министерство обороны РФ.Также бойцы группировки нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное, Нестерное, Охримовка, Петропавловка и Тихое Харьковской области.В зоне ответственности российской группировки ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, бронетранспортер и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.Также бойцы "Запада" взяли Глушковку в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки более 150 военных.Также войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах противника. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника.

