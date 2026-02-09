https://uz.sputniknews.ru/20260209/glava-mid-uzbekistan-posol-russia-vstrecha-plan-2026-55568423.html

Глава МИД РУз и посол РФ обсудили планы на 2026 год

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол России Алексей Ерхов провели встречу.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и посол России Алексей Ерхов провели встречу, сообщил глава МИД РУз в своем Telegram-канале. Стороны обсудили итоги двухсторонних отношений за 2025 год и подчеркнули позитивную динамику во многих сферах сотрудничества, в том числе отметили рост взаимного товарооборота на 11%. Также в ходе встречи были рассмотрены планы на текущий период. Напомним, Алексея Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. В своем новогоднем поздравлении российский посол выразил уверенность, что 2026 год, наполненный большими и амбициозными планами, будет успешным для дальнейшего углубления кооперации, запуска новых совместных проектов, расширения межрегиональных связей, создания дополнительных условий для экономического роста, технологического развития и повышения качества жизни людей двух стран. По его словам, прочной основой достижений и перспектив служит доверительный, открытый и конструктивный диалог президентов — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

