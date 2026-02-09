https://uz.sputniknews.ru/20260209/guliston-uchebno-trenirovochnyy-tsentr-avtomobilestroeniye-china-55564933.html
В Гулистане появится учебно-тренировочный центр по автомобилестроению
В Гулистане появится учебно-тренировочный центр по автомобилестроению
Sputnik Узбекистан
Созданный Центр усилит международное сотрудничество в сферах образования и машиностроения.
2026-02-09T12:28+0500
2026-02-09T12:28+0500
2026-02-09T13:09+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
образование
машиностроение
производство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45718157_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6349a7073fa4d01589880c93e8c61862.jpg
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. При Гулистанском государственном университете откроют учебно-тренировочный центр по автомобилестроению, сообщает ИА "Дунё". О реализации проекта договорились руководства узбекского вуза и китайского профессионально-технического образовательного учреждения в ходе визита делегации ГГУ в Китай. Центр планируют оснастить современным лабораторным и учебным оборудованием. Стороны будут совместно разрабатывать учебные планы и учебно-методические материалы для подготовки квалифицированных специалистов, обмениваться профессорским и преподавательским составами, а также сертифицировать выпускников Центра и присваивать им международную квалификацию. Кроме того, специалисты из Узбекистана смогут проходить стажировку в Китае. Подписанный меморандум еще больше усилит международное сотрудничество в сферах образования и автомобильного производства.
https://uz.sputniknews.ru/20251113/chto-rossiyskie-kompanii-predstavili-na-vystavke-transport-logistiki-tashkent-53456344.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45718157_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d3a44dbca8017a80e1ecd9f738862253.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гулистан китай авто строение учеба тренировочный центр университет меморандум сотрудничество узбекистан образование
гулистан китай авто строение учеба тренировочный центр университет меморандум сотрудничество узбекистан образование
В Гулистане появится учебно-тренировочный центр по автомобилестроению
12:28 09.02.2026 (обновлено: 13:09 09.02.2026)
Созданный Центр укрепит международное сотрудничество в сферах образования и машиностроения.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
При Гулистанском государственном университете откроют учебно-тренировочный центр по автомобилестроению, сообщает
ИА "Дунё".
О реализации проекта договорились руководства узбекского вуза и китайского профессионально-технического образовательного учреждения в ходе визита делегации ГГУ в Китай.
Центр планируют оснастить современным лабораторным и учебным оборудованием. Стороны будут совместно разрабатывать учебные планы и учебно-методические материалы для подготовки квалифицированных специалистов, обмениваться профессорским и преподавательским составами, а также сертифицировать выпускников Центра и присваивать им международную квалификацию.
Кроме того, специалисты из Узбекистана смогут проходить стажировку в Китае.
Подписанный меморандум еще больше усилит международное сотрудничество в сферах образования и автомобильного производства.