В Гулистане появится учебно-тренировочный центр по автомобилестроению

Созданный Центр усилит международное сотрудничество в сферах образования и машиностроения.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. При Гулистанском государственном университете откроют учебно-тренировочный центр по автомобилестроению, сообщает ИА "Дунё". О реализации проекта договорились руководства узбекского вуза и китайского профессионально-технического образовательного учреждения в ходе визита делегации ГГУ в Китай. Центр планируют оснастить современным лабораторным и учебным оборудованием. Стороны будут совместно разрабатывать учебные планы и учебно-методические материалы для подготовки квалифицированных специалистов, обмениваться профессорским и преподавательским составами, а также сертифицировать выпускников Центра и присваивать им международную квалификацию. Кроме того, специалисты из Узбекистана смогут проходить стажировку в Китае. Подписанный меморандум еще больше усилит международное сотрудничество в сферах образования и автомобильного производства.

