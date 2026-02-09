https://uz.sputniknews.ru/20260209/ses-epidemsituatsiya-tashkent-55558784.html

СЭС: эпидемиологическая ситуация в Ташкенте стабильная

В Санэпидслужбе отметили ежегодное сезонное увеличение случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Столичное управление Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана опровергло информацию о закрытии детсадов Ташкента на карантин. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы дошкольные учреждения без причин останавливают работу из-за введения карантинных мер. Причиной тому называли вспышки ОРВИ, кори, ветрянки, гепатита, туберкулеза и других инфекционных заболеваний.По сообщению санэпидслужбы, зимой всегда есть сезонное увеличение случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения, поэтому в образовательных учреждениях проводят лишь профилактику для защиты здоровья детей. В столичном управлении санэпидслужбы подчеркнули, что сейчас нет оснований для объявления карантина.

