США признали технологическое превосходство России

Впервые в Евросоюзе появится современная атомная электростанция российского производства с новейшими реакторами от мирового лидера — "Росатома".

В сфере мирного атома произошло поистине историческое событие. Впервые в Евросоюзе появится современная атомная электростанция российского производства с новейшими реакторами от мирового лидера — Росатома. Проект АЭС "ПАКШ-2" уже давно согласован с Венгрией, однако его преследовали проблемы, старт стройки постоянно откладывался. Проблемы эти имели характер исключительно политического давления. ЕС выдавливает все российские энергоресурсы, а США не оставляют попыток продавить Москву через очередные санкции, усложняющие финансовые операции с партнерами.Однако Венгрии и России удалось в таких непростых условиях добиться своего. Даже представители МАГАТЭ присутствовали на заливке первого бетона будущей АЭС. Агентство признало историческую ценность проекта, причем не только для ЕС и России, но и для всего мира.Перенос старта стройки с марта 2025 года на февраль 2026-го состоялся из-за санкций США против Газпромбанка, которые были введены в ноябре 2024 года. Дело в том, что на 80 процентов финансирование строительства новой АЭС в Венгрии (при общей стоимости в 12,5 миллиарда евро) лежит на плечах России. Москва обеспечила кредитные средства под проект, и потоки должны идти через Газпромбанк.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал, казалось, невозможное. Он лично ездил в США и договаривался с руководством страны, по сути, снять санкции именно под свой проект АЭС "ПАКШ-2". Вашингтон, конечно, не отменил полностью санкции — такое происходит крайне редко. У него другой инструмент, которым он и воспользовался в этой ситуации: сделал исключение из-под санкций только для венгерской атомной станции.Почему США сделали такой подарок Будапешту? Во-первых, США пока не конкурент России в области мирной атомной энергии. Росатом — мировой лидер, который умеет в этой сфере все: от производства топлива до строительства современнейших АЭС под ключ с техническим и топливным обслуживанием их на протяжении всего срока службы (а это 60 лет плюс продление еще на 20 лет). Более того, Росатом зачастую берет на себя обязательства по утилизации или переработке отработавшего ядерного топлива, потому что он и это умеет. В мире просто нет иной компании, обладающей одновременно всеми этими компетенциями.Атомная отрасль США сильно отстает от российской. Американская Westinghouse после банкротства постепенно восстанавливается и набирается опыта, но ей еще далеко до России. Достаточно сказать, что многие АЭС в США до сих пор покупают российское ядерное топливо. О своей слабости Штаты прекрасно знают. И об этом прямо свидетельствует тот факт, что принятые Вашингтоном санкции против российского ядерного топлива в конце 2024 года предусматривают интересную оговорку: вплоть до 2028 года такие поставки в рамках запрета разрешаются, если нет других источников. А их нет. В итоге в 2025 году Россия должна заработать в полтора раза больше, чем в 2024-м, на поставке урана на американский рынок — порядка 1,2 миллиарда долларов.Вообще, амбиции у США подняться в области мирного атома на новую ступень имеются, но там работы не на один год. Поэтому пока они не так кровожадны, как в отношении российских нефти и газа.Плюс, конечно, США дали российскому проекту в Венгрии зеленый свет не просто так. В обмен они кое-что попросили. И это вторая причина вывода "ПАКШ-2" из-под финансовых санкций США. Во-первых, Вашингтон выбил разрешение поставлять на действующую венгерскую АЭС топливо от американской Westinghouse. И впервые в Европе нероссийское топливо будет использоваться в атомных реакторах советского типа. Опыт у американцев, правда, уже был. Небезопасные эксперименты ставились на украинских АЭС с советскими реакторами. Во-вторых — американцы продали Венгрии свои технологии по строительству хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Этот опыт американцы тоже тестировали на Украине. В-третьих, США продали Венгрии контракт на строительство до десяти малых модульных реакторов (ММР) на 20 миллиардов долларов — конечно, по американским технологиям.Такая сговорчивость Венгрии объясняется просто. Ее энергетической системе очень нужна атомная энергия, которая считается одной из самых недорогих. Кроме того, ЕС официально признал ее экологически чистой — учитывая помешанность Брюсселя на зеленой повестке, это тоже важный фактор. Значит, атомную энергию не запретят в ближайшие десятилетия.Венгрия привыкла к атомной энергии, так как еще в советские годы здесь построили первую АЭС. Власти считают, что эта энергия дает устойчивость энергосистеме страны и в целом удешевляет электроэнергию. Проблема в том, что энергоблоки уже старые, сроки их работы продлевали на 20 лет (до 2032–2037 годов), и нет ясности, получится ли вновь увеличить срок их службы.В планах страны сохранить выработку энергии на старой АЭС и запустить на новой, чтобы довести ее долю в энергобалансе аж до 70 процентов. Конечно, без балансирующей электроэнергии, вырабатываемой на газовых электростанциях и ВИЭ, им не обойтись. Такова специфика АЭС: ее уровень выработки энергии постоянен, она не может обеспечить пиковые скачки спроса на свет. Другие источники всегда будут нужны. Но того же газа потребуется, скорее всего, меньше. Это не очень приятные новости для Газпрома, который продолжает поставлять в Венгрию газ по "Турецкому потоку". Но вторая АЭС, которая появится не раньше 2030–2032 годов, точно не означает прекращения поставок газа из России. Сейчас куда более опасен настрой Брюсселя и официально принятые документы о прекращении закупок российского газа с сентября 2027 года. В этом плане Венгрии придется продолжать бороться за сохранение своего права покупать те энергоресурсы, которые ей выгодны. Вряд ли венгры полагали, что именно такой будет цена членства в ЕС, когда принимали решение вступить в новый союз.Для России данный проект означает не только экспортные доходы для Росатома на 60–80 лет вперед, но и экспортные доходы бюджета, а также рост именно высокотехнологичного экспорта. Кроме того, эта АЭС станет отличной демонстрацией для западных стран нашего технологического превосходства и, возможно, подтолкнет и другие европейские страны заказать подобные решения.

