ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций

Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза и Монголия после вступления в силу торгового соглашения между Союзом и Монголией снизят или полностью обнулят таможенные пошлины на 367 товарных позиций. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар для представителей монгольского бизнеса по вопросам, связанным с вступлением в силу Временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны.Глава Коллегии ЕЭК отметил, что после вступления документа в силу для каждой из сторон будут обнулены или снижены таможенные пошлины по 367 товарным позициям.Для предпринимателей государств ЕАЭС и Монголии это означает взаимный преференциальный доступ на рынки. Документ учитывает современные форматы взаимодействия, включая цифровые коммуникации, что особенно востребовано компаниями малого и среднего бизнеса.Участники семинара сошлись во мнении, что Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.

