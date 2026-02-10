Узбекистан
ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза и Монголия после вступления в силу торгового соглашения между Союзом и Монголией снизят или полностью обнулят таможенные пошлины на 367 товарных позиций. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар для представителей монгольского бизнеса по вопросам, связанным с вступлением в силу Временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны.Глава Коллегии ЕЭК отметил, что после вступления документа в силу для каждой из сторон будут обнулены или снижены таможенные пошлины по 367 товарным позициям.Для предпринимателей государств ЕАЭС и Монголии это означает взаимный преференциальный доступ на рынки. Документ учитывает современные форматы взаимодействия, включая цифровые коммуникации, что особенно востребовано компаниями малого и среднего бизнеса.Участники семинара сошлись во мнении, что Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.
Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза и Монголия после вступления в силу торгового соглашения между Союзом и Монголией снизят или полностью обнулят таможенные пошлины на 367 товарных позиций. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар для представителей монгольского бизнеса по вопросам, связанным с вступлением в силу Временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны.

"В сотрудничестве с Монголией мы переходим к практическому измерению. Соглашение имеет прикладной, бизнес-ориентированный характер. Его главная цель — упростить и удешевить взаимную торговлю, создать более предсказуемые условия для предпринимателей, стимулировать расширение деловых связей", — подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Глава Коллегии ЕЭК отметил, что после вступления документа в силу для каждой из сторон будут обнулены или снижены таможенные пошлины по 367 товарным позициям.
Для предпринимателей государств ЕАЭС и Монголии это означает взаимный преференциальный доступ на рынки. Документ учитывает современные форматы взаимодействия, включая цифровые коммуникации, что особенно востребовано компаниями малого и среднего бизнеса.

"Евразийская экономическая комиссия открыта к прямому диалогу с деловыми кругами Монголии. Мы заинтересованы в том, чтобы Соглашение стало реально работающим инструментом", — резюмировал Сагинтаев.

Участники семинара сошлись во мнении, что Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией станет надежной платформой для значительного расширения взаимной торговли, деловой кооперации и содействия бизнесу в выходе на новые рынки.
