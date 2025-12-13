https://uz.sputniknews.ru/20251213/eek-privetstvuyut-ratifikatsiyu-mongoliey-vremennogo-torgovogo-soglasheniya-s-eaes-54148353.html

В ЕЭК приветствуют ратификацию Монголией временного торгового соглашения с ЕАЭС

В ЕЭК приветствуют ратификацию Монголией временного торгового соглашения с ЕАЭС

Документ охватывает 367 товарных субпозиций для каждой стороны, на которые будут обнулены или снижены таможенные пошлины.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия приветствует ратификацию Монголией временного торгового соглашения с ЕАЭС, заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.Там сообщили, что временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, ратифицировано Великим государственным хуралом Монголии.Временное торговое соглашение, подписанное 27 июня 2025 года на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, знаменует собой новый этап развития отношений между странами ЕАЭС и Монголией.Оно охватывает 367 товарных субпозиций для каждой стороны, на которые будут обнулены или снижены таможенные пошлины с момента вступления документа в силу. Это совокупно покрывает тарифными преференциями более 90% текущего объема торговли.

