В ЕЭК приветствуют ратификацию Монголией временного торгового соглашения с ЕАЭС

Sputnik Узбекистан
Документ охватывает 367 товарных субпозиций для каждой стороны, на которые будут обнулены или снижены таможенные пошлины.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия приветствует ратификацию Монголией временного торгового соглашения с ЕАЭС, заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.Там сообщили, что временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, ратифицировано Великим государственным хуралом Монголии.Временное торговое соглашение, подписанное 27 июня 2025 года на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, знаменует собой новый этап развития отношений между странами ЕАЭС и Монголией.Оно охватывает 367 товарных субпозиций для каждой стороны, на которые будут обнулены или снижены таможенные пошлины с момента вступления документа в силу. Это совокупно покрывает тарифными преференциями более 90% текущего объема торговли.
монголия
12:15 13.12.2025 (обновлено: 12:47 13.12.2025)
"Приветствуем ратификацию соглашения, проведенную Монголией в короткие сроки и с высоким результатом одобрения членами Великого государственного хурала. Рассчитываем на скорейшее завершение необходимых процедур всеми нашими странами", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
