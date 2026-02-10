https://uz.sputniknews.ru/20260210/pribaltika-abrams-himars-razvernuty-u-granits-rossii-55583254.html

Что происходит в Прибалтике: американские Abrams и HIMARS развернуты у границ России

Что происходит в Прибалтике: американские Abrams и HIMARS развернуты у границ России

Американские танки Abrams и британские танки Challenger развернуты неподалеку от города Тапа в Эстонии – в 100 км от российской границы – в рамках маневров "Зимний лагерь". На Западе ожидают, что пальба из танков в Эстонии "станет сильным сигналом для Москвы".

2026-02-10T12:04+0500

По заявлениям американского президента Дональда Трампа, главная цель США сегодня и на перспективу — завершение всех военных конфликтов, сотворение нового, справедливого мира. В котором Америка "снова станет великой" — не в ущерб соседям по планете. Однако хищнические интересы "глубинного государства" и ВПК, агрессивные действия армии США напоминают: благими намерениями вымощена дорога в ад, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Американские танки Abrams и британские танки Challenger развернуты неподалеку от города Тапа в Эстонии — в 100 км от российской границы — в рамках маневров "Зимний лагерь", с боевой стрельбой при минусовых температурах. По месту, времени и "легенде" — это демонстрация силы и угроза России. На Западе ожидают, что пальба из танков в Эстонии "станет сильным сигналом для Москвы".Одновременно армия США развернула системы залпового огня HIMARS в районе города Клайпеда в Литве — в 50 км от российской Калининградской области. Учения с боевой стрельбой проводятся здесь с привлечением литовской армии. Американский журнал Military Watch подчеркнул: "Системы HIMARS в Литве способны поражать цели на всей территории Калининградской области". И это угроза."В преддверии наземной войны в Восточной Европе" американские танки Abrams, БМП Bradley и реактивные системы HIMARS в последние два месяца много стреляли на маневрах в Прибалтике, вблизи границ России и Беларуси: на полигоне Бемово-Пишки в Польше, на литовском военном полигоне Пабраде. Кроме того, в конце января армия США на постоянной основе развернула танковый батальон Abrams в Румынии, вблизи западной границы Украины.Госдеп США 7 февраля одобрил крупный "пакет поддержки" на 185 млн долларов для ранее поставленных Киеву танков Abrams, БМП Bradley, систем HIMARS и гаубиц M777. Напомню, ВСУ получили более 40 пусковых установок HIMARS, 900 бронетранспортеров M113, 400 БТР Stryker, 300 БМП Bradley, 200 гаубиц калибра 155 мм и много чего еще. Уничтожено до 90 процентов поставленной боевой техники (к примеру, 27 из 31 танка M1A1 Abrams), и все же запчасти необходимы.Неслучайное совпадение с возней Пентагона в Прибалтике — переброска в Литву 105 танков Leopard 2A8 и 5 000 военнослужащих Бундесвера. Это первая после Второй мировой постоянная дислокация немецкой бригады за рубежом — вблизи города Руднинкай и в 20 км от белорусской границы. Танковая бригада усиливается многонациональными войсками союзников по НАТО.Ничего новогоНа фоне военных приготовлений США и НАТО в Европе парадоксальными выглядят челночные визиты специального посланника американского президента миллиардера Стива Уиткоффа в Москву и Абу-Даби. Однако, противоречия здесь нет. Миротворчество и мифотворчество — не самая сильная сторона Америки. Вице-президент США Теодор Рузвельт еще в 1901 году на осенней ярмарке в Миннесоте процитировал африканскую пословицу: "Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь". Похоже, это — внешнеполитическая стратегия Вашингтона на столетия.Битву США за сохранение старого миропорядка сегодня жестко прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров: "Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной… В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов… Они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена… Для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе… Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море… Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители".Заявление Лаврова ясно свидетельствует: Россию в очередной раз попытались обмануть и "наказать". США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа. Мы наблюдаем открытую подготовку новых плацдармов антироссийской агрессии США и НАТО — в Балтийском и Черноморском регионах. Факты перечеркивают иллюзию конструктивного взаимодействия Вашингтона с Москвой, и надежду на дипломатическое завершение прокси-войны.Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Tagesspiegel заявил: "Как только войска Путина перестанут быть связаны на Украине, возникнет опасность для Восточной Европы и стран Балтии". Пока продолжаются боевые действия, и Российская армия несет потери, европейцам якобы спокойнее. Опасное заблуждение.На Парижской военно-морской конференции НАТО в начале февраля начальник французского Генштаба Фабьен Мандон прямо заявил: "Сегодня мы готовимся к войне, к которой не готовы". Франция располагает "недостаточным количеством кораблей и вооружений" и особенно нуждается в "большем количестве ракет большей дальности и поражающей способности". Замкомандующего ВМС Франции Альбан Лапуант добавил, что к 2030 году Европа должна быть готова к войне "во всех ее аспектах". В центре Парижа темно по ночам из-за плохого освещения, однако в головах французских "наполеонов" еще темнее.Запад безрассудно готовится к войне. Лидеры США и НАТО не до конца осознали масштабов своей уязвимости. В отличие от британского таблоида Daily Express, который 7 февраля констатировал: "Российские беспилотные войска численно превосходят всю британскую армию". Напомню, британская королевская армия насчитывает немногим более 70 тысяч военнослужащих, в беспилотных войсках России — 87 тысяч солдат и офицеров.Декларируемые миротворчество Вашингтона и сокращение военной активности США в Европе неубедительны. Если справедливые требования России не доходят до коллективного Запада даже после размещения "Орешника" в Республике Беларусь, возможно, следует организовать ракетные стрельбы на Кубе или в Мексике. Как бы то ни было, проблема американской "большой дубинки" над Россией и ее союзниками сама собой не исчезнет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

