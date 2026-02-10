https://uz.sputniknews.ru/20260210/sankt-peterburg-uzbekistan-sotrudnichestvo-meditsinskiy-turizm-55581160.html

Санкт-Петербург и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере медицинского туризма

Санкт-Петербург и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере медицинского туризма

Sputnik Узбекистан

Речь идет об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами.

2026-02-10T16:20+0500

2026-02-10T16:20+0500

2026-02-10T16:20+0500

туризм

узбекистан

санкт-петербург

санаторий

оздоровление

сотрудничество

медицина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55581820_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc8172f9af6175294218846cebf373b2.jpg

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Правительстве Санкт-Петербурга состоялась встреча Генерального консула Узбекистана Абдурахмона Махмудова с представителями городских органов власти и профильных медицинских и санаторных учреждений. Об этом сообщает Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. В ходе встречи стороны договорились об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами. Участники встречи подчеркнули, что Северная столица России обладает уникальной инфраструктурой для приема иностранных пациентов. Городские многопрофильные центры, санатории и специализированные клиники готовы предложить гражданам Узбекистана высокотехнологичную медицинскую помощь. Также достигнута договоренность о развитии отраслевого информационного обмена, что позволит потенциальным пациентам и медицинским специалистам из Узбекистана оперативно получать актуальные сведения о спектре услуг, стоимости лечения и условиях пребывания в городе.

узбекистан

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

санкт-петербург узбекистан сотрудничество медицинский туризм санатории