Санкт-Петербург и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере медицинского туризма
Речь идет об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Правительстве Санкт-Петербурга состоялась встреча Генерального консула Узбекистана Абдурахмона Махмудова с представителями городских органов власти и профильных медицинских и санаторных учреждений. Об этом сообщает Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
"В Смольном по инициативе узбекистанской стороны состоялась встреча Генерального консула Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Абдурахмона Махмудова с профильными петербургскими ИОГВ и учреждениями санаторно-курортного и медицинского туризма", — говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны договорились об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами.
Участники встречи подчеркнули, что Северная столица России обладает уникальной инфраструктурой для приема иностранных пациентов. Городские многопрофильные центры, санатории и специализированные клиники готовы предложить гражданам Узбекистана высокотехнологичную медицинскую помощь.
Также достигнута договоренность о развитии отраслевого информационного обмена, что позволит потенциальным пациентам и медицинским специалистам из Узбекистана оперативно получать актуальные сведения о спектре услуг, стоимости лечения и условиях пребывания в городе.
"Это позволит потенциальным туристам и врачам из Узбекистана получать актуальную информацию о доступных услугах, стоимости лечения и условиях пребывания в нашем городе", — добавили в Комитете.