Санкт-Петербург и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере медицинского туризма
Санкт-Петербург и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере медицинского туризма
Речь идет об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами.
2026-02-10T16:20+0500
2026-02-10T16:20+0500
туризм
узбекистан
санкт-петербург
санаторий
оздоровление
сотрудничество
медицина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55581820_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc8172f9af6175294218846cebf373b2.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Правительстве Санкт-Петербурга состоялась встреча Генерального консула Узбекистана Абдурахмона Махмудова с представителями городских органов власти и профильных медицинских и санаторных учреждений. Об этом сообщает Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. В ходе встречи стороны договорились об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами. Участники встречи подчеркнули, что Северная столица России обладает уникальной инфраструктурой для приема иностранных пациентов. Городские многопрофильные центры, санатории и специализированные клиники готовы предложить гражданам Узбекистана высокотехнологичную медицинскую помощь. Также достигнута договоренность о развитии отраслевого информационного обмена, что позволит потенциальным пациентам и медицинским специалистам из Узбекистана оперативно получать актуальные сведения о спектре услуг, стоимости лечения и условиях пребывания в городе.
узбекистан
санкт-петербург
санкт-петербург узбекистан сотрудничество медицинский туризм санатории
санкт-петербург узбекистан сотрудничество медицинский туризм санатории

16:20 10.02.2026

16:20 10.02.2026
© Foto : freepic.comМедицинский туризм
Медицинский туризм - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
© Foto : freepic.com
Речь идет об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Правительстве Санкт-Петербурга состоялась встреча Генерального консула Узбекистана Абдурахмона Махмудова с представителями городских органов власти и профильных медицинских и санаторных учреждений. Об этом сообщает Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
"В Смольном по инициативе узбекистанской стороны состоялась встреча Генерального консула Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Абдурахмона Махмудова с профильными петербургскими ИОГВ и учреждениями санаторно-курортного и медицинского туризма", — говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны договорились об активизации сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и санаторного отдыха, развитии программ обмена опытом между медицинскими учреждениями и специалистами.
© Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.В Смольном состоялась встреча Генконсула Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмона Махмудова с профильными петербургскими ИОГВ и учреждениями санаторно-курортного и медицинского туризма.
В Смольном состоялась встреча Генконсула Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмона Махмудова с профильными петербургскими ИОГВ и учреждениями санаторно-курортного и медицинского туризма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
В Смольном состоялась встреча Генконсула Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмона Махмудова с профильными петербургскими ИОГВ и учреждениями санаторно-курортного и медицинского туризма.
© Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Участники встречи подчеркнули, что Северная столица России обладает уникальной инфраструктурой для приема иностранных пациентов. Городские многопрофильные центры, санатории и специализированные клиники готовы предложить гражданам Узбекистана высокотехнологичную медицинскую помощь.
Также достигнута договоренность о развитии отраслевого информационного обмена, что позволит потенциальным пациентам и медицинским специалистам из Узбекистана оперативно получать актуальные сведения о спектре услуг, стоимости лечения и условиях пребывания в городе.

"Это позволит потенциальным туристам и врачам из Узбекистана получать актуальную информацию о доступных услугах, стоимости лечения и условиях пребывания в нашем городе", — добавили в Комитете.

