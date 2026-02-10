https://uz.sputniknews.ru/20260210/sovremennye-metody-lecheniya-onkozabolevaniy-deti-mpts-sputnik-uzbekistan-55602222.html

Современные методы лечения онкозаболеваний у детей обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан

В ходе мероприятия участники рассмотрят актуальные для Узбекистана вопросы раннего выявления онкологических заболеваний у детей, доступности современных и инновационных методов лечения, лекарственного обеспечения, а также обсудят статистику и основные тенденции в сфере детской онкологии в республике.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент, приуроченный к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.Мероприятие пройдет 12 февраля в 12.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:в Москве:В ходе мероприятия участники обсудят актуальные для Узбекистана вопросы ранней диагностики детских онкологических заболеваний, доступности современных и инновационных методов лечения, обеспечения лекарственными препаратами, а также представлены данные и тенденции по детской онкологии в республике.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам: +998971907178 ✈️@alisherakimbaev a.akimbaev@sputniknews.com продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

