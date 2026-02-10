https://uz.sputniknews.ru/20260210/svo-rossiyskie-voennye-osvobodili-zaliznichnoe-zaporojskaya-oblast-55595367.html

СВО: российские военные освободили Зализничное в Запорожской области

В зоне действия российской группировки "Восток" ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, сообщило Минобороны России.В зоне действия группировки "Восток противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области.

