СВО: российские военные освободили Зализничное в Запорожской области
СВО: российские военные освободили Зализничное в Запорожской области
В зоне действия российской группировки "Восток" ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, сообщило Минобороны России.В зоне действия группировки "Восток противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области.
СВО: российские военные освободили Зализничное в Запорожской области
14:45 10.02.2026 (обновлено: 15:25 10.02.2026)
В зоне действия российской группировки "Восток" ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
В зоне действия группировки "Восток противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области.