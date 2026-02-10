https://uz.sputniknews.ru/20260210/velogonschitsy-uzbekistan-zavoevali-zoloto-na-chempionat-azii-saudovskoy-aravii-55579078.html

Медальный финиш: велогонщики из Узбекистана отличились на чемпионате Азии

Медальный финиш: велогонщики из Узбекистана отличились на чемпионате Азии

Sputnik Узбекистан

В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.

2026-02-10T11:03+0500

2026-02-10T11:03+0500

2026-02-10T11:03+0500

спорт

бронза

золото

медали

спортивные соревнования

саудовская аравия

велоспорт

серебро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55579243_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_11d776569ca3c8559c2e728103de520c.jpg

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по велоспорту Гулхаё Сатторова и Ольга Забелинская завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Азии в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба НОК.В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых. В групповой гонке среди молодежи Гулхаё Сатторова финишировала третьей и стала обладательницей бронзовой медали. В соревнованиях среди ветеранов старше 45 лет Ольга Забелинская, удостоилась золотых наград в двух дисциплинах.Ранее на данных соревнованиях в смешанной эстафете на дистанции 20 километров представители Узбекистана показали второй результат и завоевали серебряные медали. В составе команды выступили Роксана Хикматова, Гулхаё Сатторова, Фазлиддин Эргашев и Чингиз Чулиев.Также в групповой гонке среди женщин Нафосат Козиева стала обладательницей серебряной медали. В соревновании на дистанции 109,2 км спортсменка финишировала второй. Следует отметить, что еще одна представительница Узбекистана Янина Кускова показала четвертый результат.

https://uz.sputniknews.ru/20260208/sbornaya-uzbekistana-po-greko-rimskoy-borbe-zavoevala-2-medali-turnir-xorvatii-55555115.html

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

велогонщицы узбекистан золото чемпионат азии саудовская аравия спорт