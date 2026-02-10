Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260210/velogonschitsy-uzbekistan-zavoevali-zoloto-na-chempionat-azii-saudovskoy-aravii-55579078.html
Медальный финиш: велогонщики из Узбекистана отличились на чемпионате Азии
Медальный финиш: велогонщики из Узбекистана отличились на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.
2026-02-10T11:03+0500
2026-02-10T11:03+0500
спорт
бронза
золото
медали
спортивные соревнования
саудовская аравия
велоспорт
серебро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55579243_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_11d776569ca3c8559c2e728103de520c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по велоспорту Гулхаё Сатторова и Ольга Забелинская завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Азии в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба НОК.В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых. В групповой гонке среди молодежи Гулхаё Сатторова финишировала третьей и стала обладательницей бронзовой медали. В соревнованиях среди ветеранов старше 45 лет Ольга Забелинская, удостоилась золотых наград в двух дисциплинах.Ранее на данных соревнованиях в смешанной эстафете на дистанции 20 километров представители Узбекистана показали второй результат и завоевали серебряные медали. В составе команды выступили Роксана Хикматова, Гулхаё Сатторова, Фазлиддин Эргашев и Чингиз Чулиев.Также в групповой гонке среди женщин Нафосат Козиева стала обладательницей серебряной медали. В соревновании на дистанции 109,2 км спортсменка финишировала второй. Следует отметить, что еще одна представительница Узбекистана Янина Кускова показала четвертый результат.
https://uz.sputniknews.ru/20260208/sbornaya-uzbekistana-po-greko-rimskoy-borbe-zavoevala-2-medali-turnir-xorvatii-55555115.html
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55579243_84:0:996:684_1920x0_80_0_0_672b4ee8e25d744b3959a260b8c8df8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
велогонщицы узбекистан золото чемпионат азии саудовская аравия спорт
велогонщицы узбекистан золото чемпионат азии саудовская аравия спорт

Медальный финиш: велогонщики из Узбекистана отличились на чемпионате Азии

11:03 10.02.2026
© НОК УзбекистанаУзбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе.
Узбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
© НОК Узбекистана
Подписаться
В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по велоспорту Гулхаё Сатторова и Ольга Забелинская завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Азии в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба НОК.
В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.

"Забелинская и Сатторова поднялись на пьедестал чемпионата Азии. На проходящем в Саудовской Аравии чемпионате Азии по велошоссе наши спортсмены завоевали очередные медали", — говорится в сообщении.

© НОК УзбекистанаУзбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе.
Узбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
Узбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе.
© НОК Узбекистана
В групповой гонке среди молодежи Гулхаё Сатторова финишировала третьей и стала обладательницей бронзовой медали.
© НОК УзбекистанаУзбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе.
Узбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
Узбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе.
© НОК Узбекистана
В соревнованиях среди ветеранов старше 45 лет Ольга Забелинская, удостоилась золотых наград в двух дисциплинах.
Ранее на данных соревнованиях в смешанной эстафете на дистанции 20 километров представители Узбекистана показали второй результат и завоевали серебряные медали. В составе команды выступили Роксана Хикматова, Гулхаё Сатторова, Фазлиддин Эргашев и Чингиз Чулиев.
© НОК УзбекистанаМолодые велоспортсмены Узбекистана стали серебряными призёрами чемпионата Азии.
Молодые велоспортсмены Узбекистана стали серебряными призёрами чемпионата Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2026
Молодые велоспортсмены Узбекистана стали серебряными призёрами чемпионата Азии.
© НОК Узбекистана
Также в групповой гонке среди женщин Нафосат Козиева стала обладательницей серебряной медали. В соревновании на дистанции 109,2 км спортсменка финишировала второй. Следует отметить, что еще одна представительница Узбекистана Янина Кускова показала четвертый результат.
Международный турнир Zagreb Open по греко-римской борьбе в Хорватии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2026
Сборная Узбекистана по греко-римской борьбе завоевала еще 2 медали на турнире в Хорватии
8 февраля, 17:20
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0