Медальный финиш: велогонщики из Узбекистана отличились на чемпионате Азии
© НОК УзбекистанаУзбекистнцы завоевали медали на проходящем в Саудовской Аравии ЧА по велошоссе.
© НОК Узбекистана
В Эль-Кассиме с 5 по 13 февраля проходит чемпионат Азии по шоссейному велоспорту среди юниоров, молодежи и взрослых.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по велоспорту Гулхаё Сатторова и Ольга Забелинская завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Азии в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба НОК.
"Забелинская и Сатторова поднялись на пьедестал чемпионата Азии. На проходящем в Саудовской Аравии чемпионате Азии по велошоссе наши спортсмены завоевали очередные медали", — говорится в сообщении.
В групповой гонке среди молодежи Гулхаё Сатторова финишировала третьей и стала обладательницей бронзовой медали.
В соревнованиях среди ветеранов старше 45 лет Ольга Забелинская, удостоилась золотых наград в двух дисциплинах.
Ранее на данных соревнованиях в смешанной эстафете на дистанции 20 километров представители Узбекистана показали второй результат и завоевали серебряные медали. В составе команды выступили Роксана Хикматова, Гулхаё Сатторова, Фазлиддин Эргашев и Чингиз Чулиев.
Также в групповой гонке среди женщин Нафосат Козиева стала обладательницей серебряной медали. В соревновании на дистанции 109,2 км спортсменка финишировала второй. Следует отметить, что еще одна представительница Узбекистана Янина Кускова показала четвертый результат.